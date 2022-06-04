‘İş yok açız’ dedi arabası, arazisi çıktı

CHP'nin İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, bir grup partili ile Aksaray'da pazar yerini ziyaret etti. Tekin'in yanına gelen Elif Yılmaz (67) isimli vatandaş, "Savaştan ölmeyiz, açlıktan ölürüz. İş yok, aş yok, çok zor durumdayız. Hasta çocuğum var doktora alıp gidemiyorum. Oğlumun işi yok, iş bulamıyorum. Açlıktan, parasızlıktan millet karısını çocuğunu öldürüyor. Çok zor durumdayız. Gelsinler ben açları göstereyim" dedi. Tekin daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aksaraylı teyzenin sözleri içinizi acıtacak: 'Savaştan ölmeyiz, açlıktan ölürüz. Aç yok diyorlar gelsinler ben göstereyim'" notuyla paylaştı.Ancak Tekin'e dert yanan Elif Yılmaz'la ilgili gerçek bambaşka çıktı. 10 çocuk annesi kadının 3 çocuğunun yurtdışında, 4 çocuğunun İstanbul'da, diğerlerinin ise Konya ve Aksaray'da çalıştığı öğrenildi. Kendisi de 2013'te Bağ-Kur'dan emekli olan Yılmaz'ın üzerine kayıtlı 300 bin liralık aracının olduğu ayrıca 80 dönüm arazisinin bulunduğu kaydedildi. Yılmaz'ın engelli olan torununa ise 2 bin 354 TL evde bakım aylığı verildiği ortaya çıktı.