Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Hedefimiz Konya’yı dünya markası yapmak

Yapay zeka sanatının önde gelen temsilcilerinden Refik Anadol'un yeni projesi "Rumi Dreams" (Rumi Rüyaları) Konya Büyükşehir Belediyesi'nin yürütücülüğünde İstanbul Beyoğlu Kültür Yolu Festivali çerçevesinde sanatseverlerle buluştu. Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilen özel bir davetle sanatseverlerin beğenisine sunulan Rumi Dreams'in açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve sanatçı Refik Anadol katıldı.

"HEDEFİMİZ KONYA'YI DÜNYA MARKASI YAPMAK"

Serginin açılışında konuşan Bakan Ersoy, Türkiye'nin geçmişten gelen dünya markaları olduğunu, Rumi felsefesi ile Hazreti Mevlana'nın bu markaların en büyüklerinden birisi olduğunu ifade etti. Bakan Ersoy, "Yeni çağımızda yeni markalarımızı oluşturuyoruz. İstanbul ve AKM de kültür ve sanat adına çok önemli markalarımız. Refik Anadol çağımızın modern sanatıyla Rumi felsefesini çok güzel şekilde yan yana getirdi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Bakanlığımızla birlikte çok güzel bir işbirliği yaptılar. Sonuçta Hazreti Mevlana dediğimiz zaman aklımıza Konya geliyor. Konya, çağımızın yeni iletişim modelini çok iyi kullanıyor. Hedefimiz Konya'yı dünya markası yapmak. Önce Türkiye'de sonra dünyada marka yapmak. Dünyada Hazreti Mevlana çok iyi bilindiği için onu da marka sanatçılarımızla, marka destinasyonlarımızla yan yana getirerek çok anlamlı birliktelikle hızlı bir şekilde sonuca gidiyoruz. Hem bu işbirliklerinden hem de bu işbirliğini İstanbul Beyoğlu Kültür Festivali'nde yapmamızdan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

"BU SERGİYİ DÜNYANIN ÖNEMLİ ŞEHİRLERİNDE AÇMAYI PLANLIYORUZ"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hazreti Mevlana'nın Konya'nın en önemli değeri olduğunu belirterek onun özellikle gençlere anlatılması adına çok önemli bir başlangıç yapıldığını ifade etti. Eldeki bütün dijital verilerin yapay zeka vasıtasıyla bir sergiye dönüştürüldüğünü kaydeden Başkan Altay, "Türkiye'nin önemli markalarından Refik Anadol bey ile bir çalışma yürüttük. Buraya gelen herkesin etkileneceği bir iş ortaya çıktı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Özellikle gençlerin Hazreti Mevlana ile tanışmalarına bir fırsat oluşturacak. Tabii sergi sadece gençleri değil, Hazreti Mevlana'yı seven, ona muhabbet duyan herkesi AKM'deki Rumi Rüyaları sergisine bekliyoruz. 2023 Şeb-i Arus'un 750'nci yıldönümü. Bu çerçevede açtığımız sergiyi önce Türkiye'nin önemli şehirlerinde sonra dünyanın önemli şehirlerinde açmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Konya'nın hızla bir turizm şehri olma yolunda mesafe kat ettiğini dile getiren Başkan Altay, verdiği büyük desteklerden dolayı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a da teşekkür etti.



"GEÇMİŞİ, BUGÜNÜ VE GELECEĞİ BİR ARAYA GETİRMEYE ÇALIŞTIK"

Sanatçı Refik Anadol ise, "Rumi Dreams" isimli serginin aslında bir yapay zeka veri heykeli olduğunu söyleyerek görüşlerini şu sözlerle paylaştı:

"İzleyiciyi çevreleyen ve içerisinde Mesnevi'nin farklı dillere çevrilmiş yapay zeka ağlarına dönüşümünün anlaşılması, sonrasında milyonlarca kıymetli eserin taranması ve arşivlenmesiyle ortaya çıkan bir deneyim. Geçmişi, bugünü ve geleceği bir araya getirmeye çalışan daha önce hissedilmemiş dijital sanat duygularını ortaya çıkaran hepimizin gurur duyduğu bir eser oldu" dedi.

"ORTAYA ÇIKAN ESERLERDEN ÇOK ETKİLENDİK"

Desteklerinden dolayı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür eden Anadol, "Bu eserin içerisinde geçen her bir veriyi bize ulaştıran herkese çok teşekkür ediyorum. Bir yıldan daha uzun bir süredir verilerin dijitalleşmesi ciddi zamanımızı aldı. Fakat belediyenin mükemmel desteği sayesinde muazzam bir veri havuzu ortaya çıktı. Bunun dünyaya yayılması en büyük hayalimiz" açıklamasını yaptı. Sergiyi izlemeye gelen sanatseverler de ortaya çıkan eserden çok etkilendiklerini söyledi.

RUMİ ARŞİVLERİ GÖRSEL BİR ŞÖLENE DÖNÜŞÜYOR

Hazreti Mevlana'nın hayatı ve evreninden ilhamla yola çıkılan "Rumi Rüyaları", yapay zekanın canlandırdığı eşsiz Rumi arşivlerini ışık ve hareket temelli görsel bir şölene dönüştürüyor. Proje, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin yürütücülüğünde derlenen 26 farklı dilde Mesnevi metinleri ile milyonlarca tekke, arşiv belgesi ve yazma eserden oluşan veri setini makine öğrenimi algoritmayla bir araya getirerek hazırlandı. Yapay zekanın veri tabanlı yorumlamaları, Rumi'nin benzersiz yaşam yolculuğunu ve hala dillerden düşmeyen dizelerini, 6 buçuk dakikalık görsel bir deneyimle sanatseverlere sunuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Beyoğlu Kültür Yolu Festivali çerçevesinde İstanbullularla buluşan "Rumi Rüyaları", 12 Haziran'a kadar AKM Tiyatro Salonu Fuayesinde gezilebilecek.