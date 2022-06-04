SON DAKİKA: Bakan Soylu’dan ’Terörle mücadeleyi yumuşatma’ vaadinde bulunan Kılıçdaroğlu’na: Sana bunları kim söyletiyor?

TERÖRLE MÜCADELEDE YUMUŞAMA MESAJI

Suriye'ye yapılması planlanan harekata karşı çıkan Kılıçdaroğlu, büyük bir skandala daha imza atarak, terörle mücadelede destan yazan Tükiye'nin terörle mücadele yöntemlerinde yumuşamaya gideceğini ifade etti.

AB'ye tam üyelik yolunda terörle mücadelede yumuşamayı kabul eden Kılıçdaroğlu, "Buradan, Avrupa Birliği'ne, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu'na seslenmek istiyorum. Bizler kendi ülkemizde demokratik sistemin yeniden inşaası için mücadelemizi veriyoruz. Seçimlerden sonra, demokrasisi gelişmiş, Avrupa Birliği normlarını uygulayan, yurtta ve dünyada barışı savunan bir Türkiye göreceksiniz. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın." dedi.