Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na 10 soru göndermesi: Sen aday mısın, değil misin? Sıkıyorsa bunu açıkla...
Giriş Tarihi: 4.6.2022 12:45 Son Güncelleme: 4.6.2022 13:07

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na 10 soru göndermesi: Sen aday mısın, değil misin? Sıkıyorsa bunu açıkla...

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na 10 soru göndermesi: Sen aday mısın, değil misin? Sıkıyorsa bunu açıkla...

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kızılcahamam kampında önemli açıklamalarda bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelttiği 10 soruya değinen Başkan Erdoğan, CHP Gelen Başkanı'nın yanıtlarına cevap olarak, "Bizim sorularımıza verdiği yanıtların her satırından bu zatın hep işaret ettiğimiz sinsiliği, riyakarlığı ve kifayetsizliği buram buram tütmektedir. Seçim tarihi belli! Sen aday mısın, değil misin? Sıkıyorsa bunu açıkla..." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Kızılcahamam kampının açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'na yönelttiği 10 soruya değinen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"RİYAKARLIĞI, KİFAYETSİZLİĞİ BURAM BURAM TÜTMEKTEDİR"

CHP'nin başındaki zat, güya bizim Meclis grubu toplantımızda sorduğumuz sorulara cevap vermiş. Yine güya bize 10 soru sormuş. Bizim sorularımıza verdiği yanıtların her satırından bu zatın hep işaret ettiğimiz sinsiliği, riyakarlığı, kifayetsizliği buram buram tütmektedir.

Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 10 soru göndermesi: Sen aday mısın, değil misin? Sıkıyorsa bunu açıkla! | Video

Birinci sorum olan 'Hiçbir ayrım yapmadan tüm terör örgütlerini lanetleyip lanetlemeyeceğine' verdiği cevaptaki örgüt ilişkilerinden devletin terörle mücadele taktiklerine kadar tüm göndermeler, Türkiye'yi birilerine gambazlayan hatta el altından müdahaleye çağıran alçakça tuzaklarla bezelidir.

Son dakika | Başkan Erdoğan 10 soru sordu; Kılıçdaroğlu cevap vereyim derken çuvalladı

"RUMLARIN VE ONLARI ÜSTÜMÜZE SALANLARIN YANINDA"

Doğu Akdeniz ile ilgili soruma verdiği yanıtla, ülkesinin değil, milletinin değil, Rumların ve onları üzerimize salanların yanında olduğunu verdiği cevapla göstermiştir.

"SIKIYORSA ADAY MISIN DEĞİL MİSİN ONU AÇIKLA"

Aday olup olmayacağı sorusuna, seçimin tarihi belli olmasına rağmen çarpıtarak yüreksizliğini, çapsızlığını ortaya koydu. Seçim tarihi belli, siz adayınızı belirleyin. Sen sıkıyorsa aday mısın, değil misin onu açıkla.

Bize attığı iftirların hesabını hukuk önünde soruyoruz, soracağız. Şu ana kadar Kılıçdaroğlu'ndan 250 milyon kazandık. Bunu 2 vakfa veriyoruz. İnşallah bir hayrı dokunmuş olur."

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan: Sinsi senaryolarınızı hayata geçiremeyeceksiniz!

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SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na 10 soru göndermesi: Sen aday mısın, değil misin? Sıkıyorsa bunu açıkla...
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