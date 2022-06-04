SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na 10 soru göndermesi: Sen aday mısın, değil misin? Sıkıyorsa bunu açıkla...

"RİYAKARLIĞI, KİFAYETSİZLİĞİ BURAM BURAM TÜTMEKTEDİR"

CHP'nin başındaki zat, güya bizim Meclis grubu toplantımızda sorduğumuz sorulara cevap vermiş. Yine güya bize 10 soru sormuş. Bizim sorularımıza verdiği yanıtların her satırından bu zatın hep işaret ettiğimiz sinsiliği, riyakarlığı, kifayetsizliği buram buram tütmektedir.

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Birinci sorum olan 'Hiçbir ayrım yapmadan tüm terör örgütlerini lanetleyip lanetlemeyeceğine' verdiği cevaptaki örgüt ilişkilerinden devletin terörle mücadele taktiklerine kadar tüm göndermeler, Türkiye'yi birilerine gambazlayan hatta el altından müdahaleye çağıran alçakça tuzaklarla bezelidir.

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