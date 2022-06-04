Son dakika! Bahçeli: Duruşu yanlış olanın siyaseti doğru olamaz

Son dakika haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Siyaset Okulu Sertifika Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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"DURUŞU YANLIŞ OLANIN SİYASETİ DOĞRU OLAMAZ"

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar:

"Her şeyden evvel siyaset dinamik bir süreçtir. Hayat mı siyaseti değiştirir yoksa siyaset mi hayatı değişime uğratır. İkisine de evet yanıtını veriyorsanız, hangisi daha baskındır?

Ne siyasetsiz bir hayat ne de hayatsız bir siyaset mümkündür.

Duruşu yanlış olanın siyaseti doğru olamaz. Yanlış siyasetin hizmetkarlığından bahsedilemez. Samimiyet sınavını verememiş, milletseverlik ve vatanseverlik sınavından geçememiş siyaset biçiminin insanımıza hayrı dokunamaz.

"BASİRET YOKSUNU SİYASET ZİHNİYETİ PEK ÇOK BADİREYE ÇANAK TUTAR"

Yanlış siyasetin haysiyetinden ve hizmetkarlığından bahsedilemez.

Ufkun ötesindeki umut adasını görmek her şeyden evvel bir marifettir. Basiret yoksunu bir siyaset pek çok belaya sebep olacaktır. Buna dikkat edilmesi gerekir. Basiret hayatı ve siyaseti doğru okumaktır.

Basiret yoksunu siyaset zihniyeti pek çok badireye çanak tutar.

Muhalefet şahsiyet ve basiret yoksunudur. Şahsiyet yoksa şuur da yoktur. Şuursuz bir siyaset çamurluktur, çirkinliktir, çürümüşlüktür.

Güven vermeyen, gücünü milletten ziyade küresel mihraklardan aldıklarını zanneden siyasetçiler ruhen istifa etmiş ve zilletin dibi boylamışlardır. Bizim irademizin kaynağı Türk milletidir. Bizim için siyaset yıkımın ve yozlaşmanın kılıfı değil millete hizmetin onurudur.

Biz siyasetin geleceğini düşünüyorken, aynı zamanda geleceğin siyasetini yapma şansını analiz etmek, gece gündüz düşünmek zorundayız.