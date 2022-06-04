Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | PKK'dan kaçan 2 örgüt mensubu daha teslim oldu! Sayı 41'e yükseldi
Giriş Tarihi: 4.6.2022 19:07

SON DAKİKA | PKK'dan kaçan 2 örgüt mensubu daha teslim oldu! Sayı 41'e yükseldi

SON DAKİKA | PKK’dan kaçan 2 örgüt mensubu daha teslim oldu! Sayı 41’e yükseldi

Son dakika haberi... PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan  örgüt mensubu sayısı 41'e yükseldi.

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Suriye, İran ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 41'e yükseldi.

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SON DAKİKA | PKK'dan kaçan 2 örgüt mensubu daha teslim oldu! Sayı 41'e yükseldi
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