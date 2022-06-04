Ülke genelinde eş zamanlı Güven Huzur uygulaması gerçekleştirildi! Aranan 1523 şüpheli yakalandı

Türkiye güven huzur uygulamasında terör örgütüyle bağlantılı kişilerin yoğun olarak bulunabileceği yerler, metruk binalar, park, bahçeler ve bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklarda, eğlence ve etkinlik yapılan meydanlarda, fuar ve kutlama alanlarında, kamu binaları çevreleri ile açılan yollarda, toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/terminal girişleri ile havaalanları güzergahlarında, gar/istasyon, iskele/liman, otogar/terminal girişleri ile havaalanları güzergahlarında ayrıca alışveriş merkezleri girişleri ve çevrelerinde, 49 bin 616 personel ve 203 dedektör köpeği ile 8 bin 456 noktada yapıldı.

Uygulamada, 6 bin 979 metruk bina ve 6 bin 18 park-bahçe kontrol edilirken 17 bin 21 umuma açık yer denetlendi. Denetimi yapılan umuma açık yerlerden 44'üne ise işlem uygulandı.

20 KAYIP BULUNDU

Uygulama kapsamında çeşitli suçlardan aranan bin 523 şüpheli yakalanırken, 4'ü çocuk olmak üzere toplam 20 kayıp vatandaş bulundu. Denetimlerde, 314 kişiye adli-idari işlem yapılırken 57 kişi gözaltına alındı.

558 ARAÇ TRAFİKTEN MEN

Ülke genelinde eş zamanlı yapılan uygulamada; 160 bin 564 araç kontrol edildi, 5 bin 350 araca işlem yapıldı, 558 araç trafikten men edildi ve 79 aranan araç tespit edildi.

Ayrıca; 11 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 35 mermi, 140,7 gr esrar, 339gr eroin, 23 gr kokain, 167,6 gr metanfetamin, 198 adet ecstasy, 28 adet sentetik ecza, 3.671 kök kenevir, 2.600 paket kaçak sigara ile 14 adet tabanca şarjörü ve muhtelif parça ele geçirildi.