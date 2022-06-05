Başkan Erdoğan erkek ve kadın voleybol milli takımlarını tebrik etti

Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar ile telefonda görüştü.

Açıklamada, Başkan Erdoğan'ın hem A Milli Erkek Takımı hem de A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın galibiyetlerinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade ettiği aktarıldı.

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da Başkan Erdoğan'a Türk voleyboluna verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Eda Erdem Dündar da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.