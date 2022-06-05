CHP’li başkana İYİ Partililer yetki vermedi

Ceyhan Belediyesini Haziran ayı meclis oturumunda gergin anlar yaşandı. Nisan ayı oturumunda 14 milyon TL borçlanmayı meclise getiren ve red oyu alan başkan Hülya Erdem, aynı talebi bir kez daha gündeme taşıdı. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın ortağı İYİ Partili Meclis üyeleri oy çokluğuyla red oyu verdi. Meclis toplantısında gündem dışı söz alan AK Parti Meclis Üyesi Zafer Koç, "3 yılı geride bırakırken verdiğiniz hangi sözü tuttunuz ki bugün borçlanma talebinde bulunuyorsunuz? 'Ceyhan'da fabrikalar, fakir fukaraya halk kart, yollar iyi olacak, alt üst geçit, kapalı semt pazarları yapacağız' dediniz, hangisini yaptınız? Yapmadınız. Şimdi çıkıp halka ajitasyon yapmaya, halkı kandırmaya çalışmayın" sözlerine CHP'li Meclis üyesi Gürsel İlci, oturduğu yerden müdahale edince, Koç "Gerçekler acıdır" diyerek karşılık verdi.

BORÇLANMAYI NEREDE KULLANACAKSINIZ BAŞKAN?

Başkan Erdem'in 'Ceyhan'a hizmeti engelliyorlar' dediği Millet İttifakı ortağı İYİ Parti Meclis Üyesi Nusret Saçlı da meclis oturumunda söz alarak tepki gösterdi. Saçlı; "Seçim sürecinde Millet İttifakı ortağı olarak birlikte seçime girdik ama belediyeyi biz yönetmiyoruz. Şimdi Başkanın çıkıp 'Bunlar hizmeti engelliyorlar' demesini kabul etmiyoruz. İlk günden bu yana 'Bu borçlanmayı nerede kullanacaksınız?' dedik, sözüm ona ittifak ortağıyız ama bize bilgi veren olmadı. Nereye harcanacağı, ne yapılacağını bilmediğimiz bir borçlanmaya da evet dememizi kimse beklemesin" diye konuştu. Bunun üzerine CHP'li İlci yine oturduğu yerden sözlü saldırıda bulununca İYİ Partili meclis üyeleri oturumu terk ettiler.

ASFALT İÇİN KARALAR'A TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

Ceyhan belediye başkanı Hülya Erdem, borçlanmak için yetki istediği 14 milyon TL'nin ilçeye yol, su, elektrik olarak döneceğini belirterek, "Belediyenin kasasına girmeyecek, bozuk yollara asfalt parke taşı döşeyeceğiz" dedi. Geçtiğimiz ay CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile ilçeyi gezen Başkan Erdem'in "Başkanımız Zeydan Karalar'a teşekkür ediyorum. Yollarımız asfaltlanıyor. 26 mahallede asfalt çalışması bitti, 5 mahallemiz kaldı. Bitirmek için birlikte çalışıyoruz" demişti.