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Giriş Tarihi: 5.6.2022 15:03

FETÖ şüphelisi kaymakam ve vali yardımcılarına hapis

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
FETÖ şüphelisi kaymakam ve vali yardımcılarına hapis

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 42 eski mülki idare amiri hakkında gözaltı kararı verilmiş, 55 eski mülki idare amirinin emniyete müracaat etmeleri tebliğ edilmişti.

Mülki idare amirlerinin; büfe, bakkal, market gibi halka açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatlar ile operasyonel hatlardan sivil imamlarla iletişim sağladıkları tespit edilmişti. Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonunda aralarında eski kaymakam ve vali yardımcılarının da olduğu 38 şüpheli gözaltına alınmıştı. Ankara Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 8 şüpheliye adli kontrol, 8 şüpheliye de ev hapsi verildi. Şüphelilerden 2'si ise itirafçı oldu. Savcılık, serbest bırakılan 25 kişinin kararına itiraz etti.

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FETÖ şüphelisi kaymakam ve vali yardımcılarına hapis
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