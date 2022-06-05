FETÖ şüphelisi kaymakam ve vali yardımcılarına hapis

Mülki idare amirlerinin; büfe, bakkal, market gibi halka açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatlar ile operasyonel hatlardan sivil imamlarla iletişim sağladıkları tespit edilmişti. Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonunda aralarında eski kaymakam ve vali yardımcılarının da olduğu 38 şüpheli gözaltına alınmıştı. Ankara Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 8 şüpheliye adli kontrol, 8 şüpheliye de ev hapsi verildi. Şüphelilerden 2'si ise itirafçı oldu. Savcılık, serbest bırakılan 25 kişinin kararına itiraz etti.