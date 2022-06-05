O bir hırsız arkasında durmam

Cumhuriyet Halk Partisi, birbiri ardına patlayan rüşvet skandallarıyla çalkalanırken, Bilecik'te belediye yönetiminin düşmesine neden olan rüşvet skandalına CHP İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar da isyan etti. CHP Bilecik İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar, Bilecik Tapu Müdürlüğü'nde N.Ç. isimli şahsın 10-15 kişinin bulunduğu bir ortamda "Neden belediye başkanımızın arkasında durmuyorsunuz, neden desteklemiyorsunuz?" sorusuna yanıt verdi. Yaşar, "Hırsızın arkasında neden durayım" diyerek tepki gösterdi.Cumhuriyet Halk Partisi, birbiri ardına patlayan rüşvet skandallarıyla çalkalanırken, Bilecik'te belediye yönetiminin düşmesine neden olan rüşvet skandalına CHP İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar da isyan etti. CHP Bilecik İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar, Bilecik Tapu Müdürlüğü'nde N.Ç. isimli şahsın 10-15 kişinin bulunduğu bir ortamda "Neden belediye başkanımızın arkasında durmuyorsunuz, neden desteklemiyorsunuz?" sorusuna yanıt verdi. Yaşar, "Hırsızın arkasında neden durayım" diyerek tepki gösterdi. İkili sohbet esnasında yapılan konuşmayı haber alan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ise kendisine hakaret edildiği gerekçesiyle avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. Avukatın, delil olarak tanık ve tapu müdürlüğüne ait güvenlik kamerası görüntülerini gösterdiği öğrenildi.Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, ihale verilen bir şirketin kendisine "hediye" ettiği 3 milyon liralık lüks VIP makam aracıyla gündeme gelmişti. Geçtiğimiz ocak ayında Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in yakın arkadaşı ve danışmanı Selçuk Erdağı da belediye hizmet binasında bir müteahhitten 200 bin dolar rüşvet alırken yakalanmıştı.Soruşturmaya Şahin de dâhil edilmiş, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamında mal varlığı soruşturması başlatılmıştı. Müfettişlerin talebi sonrası Şahin, soruşturmanın selameti açısından İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştı.