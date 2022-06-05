Tunç Soyer, depremzedeleri mağdur etmekte kararlı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait Uzundere'deki konutlara yerleştirilen 224 depremzedeyi kapı dışarı etme kararı almıştı. Depremzedelerin "Bizi sokağa atmayın" çağrısına kulak tıkayan Soyer, SABAH'ın bu zulmü Türkiye gündemine taşımasının ardından konuya ilişkin açıklama yaptı.Soyer, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait konutlara yerleştirilen 224 depremzedeye tanınan sürenin uzatılmayacağını söyledi.İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "İzmir Büyükşehir Belediyesi yasal çerçevede depremzede yurttaşlarımız için tüm imkânları kullanmış, sosyal ve ekonomik olarak sınırlarını zorlayarak 224 aileye destek olmuştur. Ancak daha fazla destek talebinin karşılanması hem yasal olarak hem de belediye kaynaklarının tüm kentlilere adil bir şekilde sunulması ilkesi açısından mümkün değildir" ifadelerine yer verildi.İzmir'de 30 Ekim 2020'de yaşanan deprem felaketinde 117 vatandaş hayatını kaybetmişti. Deprem sonrası evsiz kalan ailelerden 224'ü, Uzundere'deki toplu konutlara yerleştirilmişti.