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Giriş Tarihi: 5.6.2022

Unkapanı’nda kavşak çilesi

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Unkapanı’nda kavşak çilesi

İBB tarafından Unkapanı’nda 1 yıl önce başlatılan kavşak çalışmalarının bitirilememesi vatandaşı ve esnafı çileden çıkardı. Bölgede trafik felç olurken 10 dakikalık yol 1 saate çıktı

Fatih'teki Unkapanı Kavşağı Köprüsü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yenilenmek üzere 13 Mayıs 2021'de yıkıldı. Ancak 1 yılı aşkın süredir bitirilemeyen kavşak çalışmaları bölgede trafiği felç etti. Aksaray ve Fatih çevresinde trafik yoğunluğu oluşurken bölgedeki esnaf ve sürücüler isyan etti. Vatandaşlar, "Normal şartlarda 2-3 ayda bitecek iş, 1 seneyi geçti. Önceden Eminönü'nden Fatih'e 10 dakikada gidilirken 1 saatte gidemiyoruz" sözleriyle İBB'ye tepki gösterdi. İşte o tepkiler:
Ali Haydar Kaplan: Çanakkale Köprüsü bitti, bu kavşak çalışması bitmedi.
Hatice Aslantürk: Eminönü'nden Fatih'e 10 dakikalık yolu 1 saatte geldim.



Yusuf Ziya Çataklı: Unkapanı altgeçidi ve metro geçiş inşaatları, bir şehirde bu tarz çalışmaların nasıl yapılmaması gerektiğinin en güzel örneği. Normalde 2-3 ayda bitecek iş, 1 seneyi geçti. Çile devam ediyor.
Selçuk Yılmaz: Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul ile gerçekten bir işi kalmadı. Aklı İstanbul'da değil ki. Bir de yapmıyor, yapar gibi gözüküyor.
Abdülhafiz Sevkaroğlu: Hem beceriksiz, hem nobranlar.
İsa Özgüller: Daha önce trafik olmayan bu kavşaklar şimdi felç. Yıllar önce mühendislik çalışmalarıyla yapılan bu kavşaklar neden yıkıldı? Sorun çözülmedi, daha beter oldu.
M. Bilal Poyraz: Ortada şantiye var ama çalışan yok, kavşak yok.
Murat Yeşilkaya: Unkapanı-Alibeyköy arasına 2016'dan itibaren 3 yılda denizin üstüne kazıklar çakılarak 8.5 km yol yapıldı. Unkapanı-Eminönü arasında ise 3 metre gidemedik. Büyük atılım.

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Unkapanı’nda kavşak çilesi
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