Unkapanı’nda kavşak çilesi

Fatih'tekiUnkapanı Kavşağı Köprüsü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yenilenmek üzere 13 Mayıs 2021'de yıkıldı. Ancak 1 yılı aşkın süredir bitirilemeyen kavşak çalışmaları bölgede trafiği felç etti. Aksaray ve Fatih çevresinde trafik yoğunluğu oluşurken bölgedeki esnaf ve sürücüler isyan etti. Vatandaşlar, "Normal şartlarda 2-3 ayda bitecek iş, 1 seneyi geçti. Önceden Eminönü'nden Fatih'e 10 dakikada gidilirken 1 saatte gidemiyoruz" sözleriyle İBB'ye tepki gösterdi. İşte o tepkiler:Çanakkale Köprüsü bitti, bu kavşak çalışması bitmedi.Eminönü'nden Fatih'e 10 dakikalık yolu 1 saatte geldim.Unkapanı altgeçidi ve metro geçiş inşaatları, bir şehirde bu tarz çalışmaların nasıl yapılmaması gerektiğinin en güzel örneği. Normalde 2-3 ayda bitecek iş, 1 seneyi geçti. Çile devam ediyor.Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul ile gerçekten bir işi kalmadı. Aklı İstanbul'da değil ki. Bir de yapmıyor, yapar gibi gözüküyor.Hem beceriksiz, hem nobranlar.Daha önce trafik olmayan bu kavşaklar şimdi felç. Yıllar önce mühendislik çalışmalarıyla yapılan bu kavşaklar neden yıkıldı? Sorun çözülmedi, daha beter oldu.Ortada şantiye var ama çalışan yok, kavşak yok.Unkapanı-Alibeyköy arasına 2016'dan itibaren 3 yılda denizin üstüne kazıklar çakılarak 8.5 km yol yapıldı. Unkapanı-Eminönü arasında ise 3 metre gidemedik. Büyük atılım.