Unkapanı’nda kavşak çilesi

Fatih'teki
Unkapanı Kavşağı Köprüsü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yenilenmek üzere 13 Mayıs 2021'de yıkıldı. Ancak 1 yılı aşkın süredir bitirilemeyen kavşak çalışmaları bölgede trafiği felç etti. Aksaray ve Fatih çevresinde trafik yoğunluğu oluşurken bölgedeki esnaf ve sürücüler isyan etti. Vatandaşlar, "Normal şartlarda 2-3 ayda bitecek iş, 1 seneyi geçti. Önceden Eminönü'nden Fatih'e 10 dakikada gidilirken 1 saatte gidemiyoruz" sözleriyle İBB'ye tepki gösterdi. İşte o tepkiler:
Ali Haydar Kaplan:
Çanakkale Köprüsü bitti, bu kavşak çalışması bitmedi.
Hatice Aslantürk:
Eminönü'nden Fatih'e 10 dakikalık yolu 1 saatte geldim.
Yusuf Ziya Çataklı:
Unkapanı altgeçidi ve metro geçiş inşaatları, bir şehirde bu tarz çalışmaların nasıl yapılmaması gerektiğinin en güzel örneği. Normalde 2-3 ayda bitecek iş, 1 seneyi geçti. Çile devam ediyor.
Selçuk Yılmaz:
Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul ile gerçekten bir işi kalmadı. Aklı İstanbul'da değil ki. Bir de yapmıyor, yapar gibi gözüküyor.
Abdülhafiz Sevkaroğlu:
Hem beceriksiz, hem nobranlar.
İsa Özgüller:
Daha önce trafik olmayan bu kavşaklar şimdi felç. Yıllar önce mühendislik çalışmalarıyla yapılan bu kavşaklar neden yıkıldı? Sorun çözülmedi, daha beter oldu.
M. Bilal Poyraz:
Ortada şantiye var ama çalışan yok, kavşak yok.
Murat Yeşilkaya:
Unkapanı-Alibeyköy arasına 2016'dan itibaren 3 yılda denizin üstüne kazıklar çakılarak 8.5 km yol yapıldı. Unkapanı-Eminönü arasında ise 3 metre gidemedik. Büyük atılım.