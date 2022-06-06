1770 no’lu mezarın sır dolu hikâyesi

Evlenmeyen ve hiç çocuğu olmayan 78 yaşındaki Erdal Yenisoy, İsviçre'de çevre ve insan sağlığı alanında yüksek lisans yaptıktan sonra 1976'da Muğla Fethiye'de yaşamaya başladı. O dönem köy olan Faralya Mahallesi'nde araziler satın alan Yenisoy, turist rehberliği, sağlıklı beslenme uzmanlığı, yoga ve enerji danışmanlığı yaptı. 5 kuzeni dışında akrabası olmayan Yenisoy, o akrabalarıyla da Ankara'ya geldiği zamanlar görüştü.Geçen kasımda, yakınlarına Fethiye Vergi Dairesi'nden Yenisoy'un varisleri olduğu için vergi borcu ödemesi yapmaları konusunda bildirim geldi. Yaşlı adama uzun süredir ulaşamayan yakınları, yaptıkları araştırmada Yenisoy'un, 7 Mayıs 2021'de "karın ağrısı ve mide bulantısı" şikâyetiyle 112 Acil Servisi tarafından Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldığını, bir gün sonra Kovid-19 teşhisiyle hayatını kaybettiğini, ardından Fethiye'de "1770 numara"sıyla kimsesizler mezarlığına defnedildiğini öğrendi.Araştırmayı derinleştiren emniyet güçleri, Ankara'ya getirilen Yenisoy'un ölecek hale gelene kadar bir evde tutulduğunu, Fethiye'de 200 milyon lira değerindeki arazisinin tapuda değeri 20 milyon gösterilerek satıldığını belirledi. Arazinin 21 Ocak 2021'de Yenisoy'dan noterde vekalet alan Haydar Y. tarafından, Necati E.'nin bir ay önce kurduğu Ankara merkezli şirkete satıldığı ortaya çıktı. Haydar Y.'nin Yenisoy'un hesabına "arsanın satış bedeli kısmi ödeme" açıklamasıyla 10 milyon lira gönderdiği tespit edildi. Vadeli hesaba geçirilen bu paradan Yenisoy ve yakınlarının irtibatı bulunmayan kişilere her ay internet bankacılığıyla 1 milyon lira havale edildiği, öldükten 2 gün sonra bile para transferi yapıldığı, hesapta 9.5 milyon lira kaldığı görüldü.ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan Yenisoy'un kuzenleri, organize bir örgüt tarafından yaşlı adamın bütün mal varlığının bitirildiğini, Fethiye'deki emlakçı Mustafa Ş.'nin bunları anlatması karşılığında para istediğini öne sürdü. Emlakçının da örgüt içinde bulunduğunu düşünen kuzenler, 16 kişi hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Tasarlayarak adam öldürme", "Kişiyi Hürriyetinden yoksun kılma", "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarından soruşturma yürütülmesini talep etti.