Akşener, haberinin altına 3 kelimelik yorum yapan emekli askerin aracına haciz koydurdu! "Bu acele nedir?"

AKŞENER'E TEPKİ: BU ACELE NEDİR?



Emekli bir asker olarak yaşadıklarına çok üzüldüğünü ifade eden Ömer Beyazoğlu, açıklamalarında sürekli fikir özgürlüğünden bahseden Akşener'e tepki gösterdi. Özür dilemesine rağmen kendisini mahkum ettiren Akşener'in sözleriyle çeliştiğini kaydeden Beyazoğlu, "2018 yılı Temmuz ayında bir haber sitesindeki haberin altına yorum yapmaktan dolayı, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener hakkımda dava açtı. Hakkımda tazminat davası açmıştı, neticelendi. Ancak bu süreçte ne kadar ödeyeceğimi bilmiyorum. Bana karar tebliğ edilmeden arabama haciz geldiğini öğrendim. Buradaki olayı anlayamıyorum. Bu acele nedir Sayın Akşener, kaçıyor muyuz?