Bülent Turan’dan AB elçisi gibi konuşan Kılıçdaroğlu’na: Sorumlu muhalefete yakışmıyor

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ve Uşak Milletvekili İsmail Güneş ile birlikte basın açıklaması yaptı. Turan, Avukatlık Kanunu görüşmelerine devam edeceklerini söyleyerek tüm partilerin gayretle katıldığı müsilaj çalışmasının kanun teklifinin görüşmelerine başlayacaklarını ifade etti. Turan, "Bu hafta komisyonlarda yoğun gündem kalacak. Adalet Komisyonu'nda Hakimler ve Savcılar Kanun Teklifi ele alınacak. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Finans Merkezi Kanun teklifine başlanacak" ifadelerini kullandı.

"TEKLİF 24 MADDEDEN OLUŞUYOR"

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya tekliflerinin 24 maddeden oluştuğunu belirterek, "Yargıtay Kanunu olmak üzere 10 kanunda değişiklik getiriyor. Mesleğe giriş usulünü değiştiriyoruz. Hakim ve savcı yardımcılığı müessesesini getiriyoruz. 3 kademeli yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Seçim güvenliği tartışmalarına Turan şöyle cevap verdi:

"SORUMLU MUHALEFETE YAKIŞMIYOR"

"Büyük bir dönüşümle beraber tüm dünyaya örnek seçim sistemi olduğunu herkes bilir. Oy namustur. Herkes kendim kendimiz sandığa sahip çıkmak zorundadır. Kötü polemik çıkarıp tartışmamın herkese, ülkeye zarar vereceği kanaatindeyim. Her partinin vekili var, belediyesi var. Sadece milli iradeye bağlı sonuçtur. Her sandıkta partilerin temsilcisi var. Türkiye örnek seçim mevzuatını hayata geçirmiş uygulamadır. İstanbul Ankara seçimi alınca iyi mevzuat var kaybettiğini kötü diyebilir mi? Bunun için yasal imkân vardır, demokrasi içinde yarışalım, halkın dediği baş göz üstüne diyelim."

Kılıçdaroğlu'nun terörle mücadele yasasına ilişkin sözleriyle ilgili Turan, "İçeriği bilmediği vaadi hatırlatmak isterim. Yasa değiştirilsin diyor askerimiz sınır ötesi operasyonda her kanun tartışılabilir. Bir ileteceğiniz varsa takdir ederiz. Kamuoyunun bilmediği elçilere vaatte bulunmanın ne kadar yanlış olduğunu söylemek isterim. Grup toplantısında hangi değişikliği öngördüğünü açıklamaya çağırıyorum. AB elçilerine vaat vermek sorumlu muhalefete yakışmıyor. Mehmetçiğin operasyon yaptığı zamanda morali düşürecek açıklamalardan uzak olunması gerekir. Terörle mücadele konusunda şunu öneriyoruz desin değerlendirelim. Biz alışkınız Kemal Kılıçdaroğlu'nun mektupla bizi şikâyet etmesine. HDP Eş Genel Başkanı kalarak yazın kimse şaşırmaz hangi partinin gündemindeydi" dedi.