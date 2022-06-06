CHP’li başkan kafasını pencereden çıkarsa kaçak binayı görecek!

İzmir'in Menderes ilçesinde, 3 dönem belediye başkanlığı yapan CHP'li Ergun Özgün, 2019'da koltuğunu devrettiği yine CHP'den başkan seçilen Mustafa Kayalar yönetimindeki belediyeden altığı ruhsatla, Atatürk Caddesi üzerindeki arsasına apartman yaptı.

Ancak iddiaya göre, 180 metrekare alan üzerine oturtulması gereken bina, arka cepheden büyütülerek 240 metre zemine oturtuldu. İnşaat alanı da 300 metrekare arttı. Bilirkişi incelemesinde de 7.5 metre çekme yapmaları gerekirken 3.5 metre çekme yaparak 4 metre fazla inşaat alanı açtıkları belirlendi. İzmir 6. İdare Mahkemesi de binanın imar planına ve mevzuatına aykırı olduğunu belirterek, inşaat ruhsatının iptaline karar verdi.

KAFASINI ÇIKARSA GÖRECEK

Ergün Özgün'ün inşaat firması ile Mustafa Kayalar'ın başkanlığını yaptığı Menderes Belediyesi kararına itiraz etti. İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3. Dava Dairesi ise yerel mahkemenin hukuka uygun karar verdiğini belirterek, kararı onadı. Mustafa Kayalar'da mahkemelik olan binanın yanındaki binada oturuyordu. Pencereden başını çıkardığında görebileceği binaya göz yuman Kayalar, inşaat ruhsatı iptal edilen ve kaçak durumuna düşen bina ile ilgili kılını bile kıpırdatmadı. Ergun Özgün'ün inşaat alanı arttırılarak 5-6 milyon lira haksız kazanç elde ettiğini iddia eden şikayetçi vatandaşlar ise belediyeye dilekçe vererek, mahkeme kararının uygulanıp, kaçak bölümün yıkılmasını istedi. Ancak bugüne kadar herhangi bir yıkım işlemi gerçekleşmedi.