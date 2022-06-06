Emine Erdoğan’ın öncülük ettiği Sıfır Atık Projesi’ne 10 farklı ülkeden destek!

BİLİNCİ ARTTIRMAYI HEDEFLİYORLAR

Sergi küratörü Beste Gürsu, 12 Haziran'da tamamlanacak olan atölyenin Sıfır Atık Projesi'ne katkı sağlayacağını, geri dönüşümün önemini kültür ve sanat ile birleşerek toplumun bilinçlenmesini sağlayacaklarını belirtti. Japonyalı Sanatçı Sayaka Ganz, plastikleri sokağa ve çöpe atmanın oldukça kolay olduğuna dikkat çekerek, dünyanın geleceği için plastiklerin daha dikkatli kullanılması gerektiğini vurguladı. Ganz, Sıfır Atık Projesi hakkında, "Bir devlet başkanının eşinin proje ortaya koyması, insanlara sıfır atık felsefesini aşılaması harika. Küresel ısınmadan ve çevre felaketlerinden dolayı pek çok türün geleceği tehlike altında. Sanatçılar olarak bu durum bizim de dikkatimizi çekiyor" ifadesini kullandı.

Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi altında olan kuşları araştırarak atıklardan ibibik kuşu yapmaya karar verdiğini aktaran Ganz, "Türkiye kuşun neslinin tükenmemesi için elinden geleni yapıyor" dedi.