Emniyet’in kalbi FETÖ’den arındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında darbecilere karşı mücadele verdiği sırada uçaklardan atılan bombalar sonucunda 7 personelini şehit verdi. İlk temizliği kendi bünyesinde başlatan Ankara Emniyeti, kritik ve operasyonel şubelerde yuvalandığı tespit edilen 3 bin 362 FETÖ üyesini ihraç ettirdi.FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tüm yönleriyle deşifre eden güvenlik birimleri, 2014 yılından itibaren 33 bin 547 örgüt mensubunu yakalanırken 10 bin 412'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polisin özverili çalışmasıyla 4 bin 608 kişi etkin pişmanlıktan faydalanırken toplam 43 bin 878 kişinin teşhis edilmesini sağladı.TEM ve KOM birimlerince büfe, ankesör soruşturmaları kapsamında Kara, Hava, Deniz, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarında yuvalanmış örgüte yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 3 bin 532 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan bin 230'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.Operasyonlar kapsamında bin 74 şüpheli etkin pişmanlıktan yararlanarak 7 bin 517 örgüt mensubunun deşifre edilmesini sağladı. FETÖ'nün, emniyetin üst üste düzenlediği başarılı operasyonların etkisinden korunmak için tüm yapılanmalarında "Mahrem Yapılanma" modeline geçtikleri ortaya çıktı.15 Temmuz gecesi Ankara Emniyeti'ni de ele geçirmeye çalışan darbeciler tank, helikopter ve savaş uçaklarıyla saldırıya geçmişti. Akıncı Üstünden havalanan iki F-16 uçağının bombalı saldırısı sonucu 7 polis şehit olurken, Emniyet önünde zırhlı araçları durdurmaya çalışan sivil halktan da 6 şehit olmuştu.