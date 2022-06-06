Eskişehir’de FETÖ operasyonu: 3 firari hükümlü yakalandı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ'nün Eskişehir'deki avukat yapılanmasına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda ekipler, haklarında 7 yıl ile 9 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan avukatlar A.T, M.U. ile İ.Ö'yü evlerinde yakaladı.

Gözaltına alınan 3 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.