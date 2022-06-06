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Giriş Tarihi: 6.6.2022 12:51

Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 3 firari hükümlü yakalandı

AA
Eskişehir’de FETÖ operasyonu: 3 firari hükümlü yakalandı

FETÖ'nün Eskişehir'deki avukat yapılanmasına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle hapis cezasına mahkum edilen 3 firari hükümlü avukat yakalandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ'nün Eskişehir'deki avukat yapılanmasına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda ekipler, haklarında 7 yıl ile 9 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan avukatlar A.T, M.U. ile İ.Ö'yü evlerinde yakaladı.

Gözaltına alınan 3 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 3 firari hükümlü yakalandı
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