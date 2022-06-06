Hilal Kaplan Rus RT kanalına konuştu: İsveç ve Finlandiya terör desteğine devam ederek NATO’ya girmek istiyor

SABAH Gazetesi yazarı Hilal Kaplan Rusya'nın uluslararası kanalı RT'de NATO'ya girme isteğiyle gündeme gelen ve terör desteği nedeniyle Türkiye'nin vetosu ile karşılaşan İsveç & Finlandiya'nın illegal örgütlerle ilgili ikiyüzlü politikalarını anlattı. Kaplan bu ülkelerin terör desteğinin açık bir şekilde devam ettiğini belirterek "Hem Türkiye'nin parçası olduğu en büyük güvenlik kurumu NATO'nun parçası olmak, hem Türkiye'ye saldıran terör örgütünün hamisi kalmak istiyorlar" dedi.

Hilal Kaplan Rus RT kanalına İsveç ve Finlandiya'nın ikiyüzlü politikalarını anlattı | Video

Kaplan yayında şunları söyledi:

TÜRKİYE NATO'NUN GENİŞLEMESİNE DEĞİL, TERÖRÜN DESTEKLENMESİNE KARŞI

"Her şeyden önce Türkiye 1952'de ilk genişleme hamlesiyle NATO'ya katıldı. 70 yıl oldu ve bu sürede Türkiye her zaman NATO genişlemesini destekledi. Ama buradaki sorun şu ne yazık ki İsveç ve Finlandiya Türkiye'nin iadesini istediği teröristleri desteklemekte ve onları fonlamakta. Teröristlerin serbestçe mitingler düzenlemelerine izin veriyorlar. Ayrıca şunu da belirmeliyim ki Türkiye artık bu itirazları daha güçlü bir şekilde dile getirecek diplomatik ve askeri güce sahip. Türkiye artık ABD'nin uydu ülkesi değil. Ulusal çıkarlarını daha güçlü şekilde savunabiliyor. Bunun ifade özgürlüğü olduğunu söylüyorlar ancak örneğin başka bir terör örgütü olan DEAŞ orada miting düzenleyebilir mi? Türkiye'nin içinde olduğu bir organizasyona katılmak istiyorlar ama Türkiye'ye saldıran teröristleri destekliyorlar. "