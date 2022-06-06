II. Abdülhamid Han’ın torunundan ODA TV ve Yeniçağ’a suç duyurusu!

İşte detaylar:

ODA TV ve Yeniçağ gazetesi, Sultan II. Abdülhamid Han'ın 4. kuşak torunu ve hayattaki 24 Osmanlı şehzadesinden olan Orhan Osmanoğlu'nun eşini aldattığını ve bu aldatma sonucu bir çocuğunun olduğunu yazdı. Orhan Osmanoğlu ise ODA TV'nin ve Yeniçağ'ın asılsız ithamlarda bulunduğunu sosyal medyadan belirterek, "Kıymetli Okurlarımız! Bazı medya grupları internet sayfalarında ailem ve şahsım hakkında yapılan asılsız ithamlar var. Bu hususta 6 Haziran pazartesi akşamı saat 19.30'da basın açıklaması yapacağım inşallah" dedi.





ODA TV VE YENİÇAĞ'A YALANLAMA!

Bugün ise Orhan Osmanoğlu resmi Twitter hesabından "Hakkımda yapılan karalama, itibarsızlaştırma haberleri hakkında kamuoyuna duyurulur" diyerek ODA TV ve Yeniçağ'ı yalanlayan açıklamayı paylaştı. Abdülhamid'in torunu Orhan Osmanoğlu vekilleri avukat Necmiye Özkul ve avukat Ülkü Aslantep imzalı açıklamada ODA TV ve Yeniçağ şöyle yalanlandı: "Odatv ve Yeniçağ gazetesi internet siteleri ile bu haber kanallarına ait Twitter sayfalarında 01 Haziran 2022 tarihinde 'Abdülhamit'in torunu Orhan Osmanoğlu'nun eşini aldattığı sevgilisinden çocuğu olduğu ortaya çıktı' ve 'Abdülhamit'in torunu Orhan Osmanoğlu fena yakalandı: Eşini aldattığı sevgilisinden çocuğu oldu' şeklinde müvekkil ve ailesini hedef alan paylaşımlarda bulunulmuştur."



"BU HABERLER GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Açıklamanın devamında "Bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu tür haberlerin yapılmasının amacı toplum nezdinde müvekkili ve ailesini itibarsızlaştırmaktır. Söz konusu haberler hakkında 04 Haziran 2021 tarihinde Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne yapmış olduğumuz başvurumuz neticesinde, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkındaki kanunun 9. maddesi uyarınca içeriklerin çıkarılmasına ve/veya bu içeriklere erişimin engellenmesine karar verilmiştir" denildi.

"SUÇ DUYURUNDA BULUNULDU, YASAL SÜREÇ DEVAM EDİYOR!"

Orhan Osmanoğlu'nun paylaştığı açıklamada son olarak şunlar söylenildi: "Yukarıda bahsi geçen haberleri, sosyal medya paylaşımlarını yapan ilgili kuruluşlar ve sosyal medyada bu paylaşımların altında yer alan hakaret içerikli yorumları yapan kişiler ile bu haberlerin yayılmasını sağlayan kişiler hakkında tarafımızca 03 Haziran 2022 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu ve yasal sürecin devam ettiğini saygılarımızla bildiririz. Kamuoyunda müvekkil aleyhine uyanan yanlış kanaatlerin düzeltilmesi ve işleyen hukuki sürece ilişkin bilgi vermek amacıyla işbu açıklamayı yapma gereği hâsıl olmuştur. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."