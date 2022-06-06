Kilis’te 2 terörist tutuklandı

Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak yaklaşık 6 ay süren istihbari çalışmalar neticesinde; PKK-KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütü üyesi oldukları tespit edilen ve İstanbul ili Bağcılar, Esenler ve Ataşehir ilçelerinde Kilis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Kilis MİT Bölge Müdürlüğünün de desteğiyle icra edilen eş zamanlı operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alınan ve Kilis iline getirilen (3) şüpheli şahıs, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Şüpheli şahıslardan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı V.T. ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakılırken, Suriye uyruklu A.Ö. ve M.S ise tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.