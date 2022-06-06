MSB duyurdu! Pençe-Kilit operasyonunda 7 PKK’lı daha etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit operasyonlarında 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada: "Terör yuvalarına pençemizi vurmaya devam ediyoruz! Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.
Terör yuvalarına pençemizi vurmaya devam ediyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 6, 2022
Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/SzdLd3cHTh