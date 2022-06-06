Haberler Gündem Haberleri MSB duyurdu! Pençe-Kilit operasyonunda 7 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 6.6.2022 10:20 Son Güncelleme: 6.6.2022 10:21

MSB duyurdu! Pençe-Kilit operasyonunda 7 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! Pençe-Kilit operasyonunda 7 PKK’lı daha etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit operasyonlarında 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit operasyonlarında 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada: "Terör yuvalarına pençemizi vurmaya devam ediyoruz! Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

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MSB duyurdu! Pençe-Kilit operasyonunda 7 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi
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