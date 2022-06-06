Otobüsteki kadının fotoğrafını çekmişti: 200 metreden fazla yaklaşamayacak

Kadıköy - Ataşehir hattındaki bir İETT otobüsünde bugün sabah saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. İddiaya göre Muhsin B., cep telefonuyla yan koltukta oturan E.A. isimli kadının fotoğraflarını çekti. Fotoğrafının çekildiğini fark eden kadın çılgına dönerken yolcuların müdahale ettiği 2 çocuk babası Muhsin B. olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

SAVCILIKTAN TUTUKLAMA TALEBİ

Emniyet ifadesinde mühendis olduğunu, telefonunun bozuk olduğunu ve fotoğrafları telefonunun kendi kendine çekmiş olabileceğini söyleyen şüpheli adam işlemlerinin ardından bugün İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılık şüpheliyi 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etme' suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Asliye Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

BOZUK TELEFONLU SAVUNMA

Hakimlikteki ifadesinde şüpheli Muhsin B., "Ben mühendisim ve yoğuna çalışıyorum. Normalde kendi aracımı kullanırım ama olay günü otobüse bindim. Telefonum bozuktur, kendi kendine resim çekmiş. Arkamdan bir anda bir şahıs 'sapık' diye bağırdı. Kendisine resim çekmediğimi, yanlışlık olduğunu söyledim ancak kendimi ifade edemedim. Telefonla müştekiye ait fotoğrafı ben çekmedim. Telefonda silindiği belirtilen diğer resimler de eşime aittir. Başka bayana ait resim yoktur" diyerek suçlamayı kabul etmedi.

200 METREDEN FAZLA YAKLAŞAMAYACAK

Hakimlik, sorgusunun ardından şüpheli Muhsin B.'yi 4 ay süreyle haftanın 2 günü imza atma ve müştekiye ve evine 200 metreden fazla yaklaşmama şartıyla adli kontrolle serbest bıraktı.