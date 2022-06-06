PKK’ya küfür eden itfaiyeciye İBB soruşturma başlattı

PKK/KCK mensubu teröristlerin ve terör örgütüyle iltisaklı kişilerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde çalışmaya başladığının ortaya çıkmasının ardından 23 yıldır İstanbul İtfaiyesi Avcılar Grup Amirliği'nde görevli olan Yılmaz Arslan, geçen 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda terör örgütü PKK ve sempatizanlarına küfür etti. İBB yönetimi ise Arslan hakkında disiplin soruşturması başlattı.
DİSİPLİN SORUŞTURMASI AÇILDI
Edinilen bilgiye göre, Arslan'ın teröristlere ve sempatizanlarına yönelik sövgüleri, terör örgütüyle ilişiği olduğu öne sürülen Tüm Bel Sen'i rahatsız etti. 25 Mayıs'ta İBB'ye Arslan hakkında işlem yapılması için başvuruda bulundu. Talebi gündemine alan İBB yönetimi Arslan hakkında disiplin süreci başlatarak savunmasını istedi.
İsim ve sendika belirtmeksizin yaptığı paylaşım sonrasında Tüm Bel Sen tarafından şikayet edilen ve İBB tarafından hakkında disiplin soruşturması başlatılan Arslan da soluğu savcılıkta aldı. Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda terör örgütüne yönelik söylemleri nedeniyle kendisini İBB'ye şikayet eden İtfaiye Müdür Yardımcıları Hakan Karabulut ve Evrim Engin ile amir Mehmet Suna, şoför Yılmaz Haksever, itfaiye eri Ali Aktaş ayrıca Tüm Bel Sen Şube Başkanı Ensari Korkmaz, Sendika yöneticisi Nazife Bayrak Tosu ve Sendika Genel Başkanı Erdal Bozkurt hakkında terör soruşturması başlatılması amacıyla şikayetçi oldu.
HAKLARINDA TERÖR SORUŞTURMASI BAŞLATILDI
Savcılığa verilen dilekçede, "İBB içerisinde yetkili ya da yetkisiz çeşitli iş kollarında 40 kadar sendika örgütlenme faaliyetleri içerisinde yer almasına rağmen hiçbir sendika üyesi ya da yöneticisi bu paylaşımı üzerine almamış, kendine mal etmemesine rağmen itfaiye müdür yardımcıları Hakan Karabulut, Evrim Engin, Amir Mehmet Suna, Şoför Yılmaz Haksever, İtfaiye eri Ali Aktaş isimli personeller öncülüğünde Tüm Bel Sen Şube Başkanı Ensari Korkmaz, Sendika yöneticisi Nazife Bayrak Tosu ve Sendika Genel Başkanı Erdal Bozkurt tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hakkımda disiplin işlemi başlatılması amacıyla şikayet edildim.
Bu bağlamda şahısların PKK terör örgütüne edilen küfürlerden rahatsız oldukları, terör örgütünün savunuculuğunu yaptıkları ve hakkımda disiplin işlemi başlatmak amacıyla şikayet dilekçeleri toplatmaları şahısların örgütle bağlantılı olabilecekleri şüphesi doğurduğundan şahıslar hakkında terör soruşturması talep etmekteyim" dedi.
SENDİKAL FAALİYETLERİNİN SONLANDIRILMASI TALEP EDİLDİ
Sendikanın iş hayatını ilgilendirmediği konularda faaliyetlerde bulunduğuna yönelik açıklamaların da olduğu dilekçede ayrıca şu detaylara yer verildi:
Bahse konu sendika yöneticilerinin PKK terör örgütüne yapmış olduğum küfür ve hakaretlerden dolayı rahatsızlık duyarak şahsım hakkında disiplin işlemi başlatmaları şahısların terör örgütüyle irtibatlı olabileceği şüphesi doğurması akabinde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine faaliyetlerde bulunan kişi yada kişilere illegal olarak nakdi yardımda bulunması, ekte sunulan açık kaynaklı görsellerdeki açıklamalar eşliğinde terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'a özgürlük açıklaması GEZİ Parkı eylemleri esnasında çalışma hayatını ilgilendirmemesine rağmen seçilmiş hükümet aleyhinde faaliyetler düzenlenmesi amacıyla grev kararı almaları, 'Gezi Parkı olayları' konulu hükümete verilen mesaj, Sendika web sitesinde yönetme kurulu adına İHA ve SİHA'larımızdan duyulan rahatsızlıklar ve sendikanın çalışma hayatını ilgilendirmeyen diğer eylem ve açıklamaları nedeniyle sendikanın faaliyetlerinin durdurulması ve kapatılması hususunu saygılarımla arz ederim."
SABAH'ın ulaştığı Yılmaz Arslan ise sürecin yargıya intikal ettiğini belirterek soruları yanıtsız bıraktı.