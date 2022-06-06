PKK’ya küfür eden itfaiyeciye İBB soruşturma başlattı

DİSİPLİN SORUŞTURMASI AÇILDI

Edinilen bilgiye göre, Arslan'ın teröristlere ve sempatizanlarına yönelik sövgüleri, terör örgütüyle ilişiği olduğu öne sürülen Tüm Bel Sen'i rahatsız etti. 25 Mayıs'ta İBB'ye Arslan hakkında işlem yapılması için başvuruda bulundu. Talebi gündemine alan İBB yönetimi Arslan hakkında disiplin süreci başlatarak savunmasını istedi.

İsim ve sendika belirtmeksizin yaptığı paylaşım sonrasında Tüm Bel Sen tarafından şikayet edilen ve İBB tarafından hakkında disiplin soruşturması başlatılan Arslan da soluğu savcılıkta aldı. Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda terör örgütüne yönelik söylemleri nedeniyle kendisini İBB'ye şikayet eden İtfaiye Müdür Yardımcıları Hakan Karabulut ve Evrim Engin ile amir Mehmet Suna, şoför Yılmaz Haksever, itfaiye eri Ali Aktaş ayrıca Tüm Bel Sen Şube Başkanı Ensari Korkmaz, Sendika yöneticisi Nazife Bayrak Tosu ve Sendika Genel Başkanı Erdal Bozkurt hakkında terör soruşturması başlatılması amacıyla şikayetçi oldu.