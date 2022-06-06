Son dakika | Başkan Erdoğan duyurdu bir dönem sona erdi: "TURKEY değil 'TÜRKİYE' diyeceksiniz"

Son dakika haberler: Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı ardından kararları açıklarken artık uluslararası hiçbir alanda ülkemizin 'TURKEY' olarak anılmayacağını, bunun 'TÜRKİYE' olarak kullanılması için gerekli tüm bildirimlerin yapılacağını belirtmişti. Türkiye'ye kazandırdıkları belki de en büyük hizmetin, milletin her bir ferdinin hücrelerine kadar sinen bu özgüven ve kararlılık duygusu olduğunu vurgulayan Erdoğan'ın açıklamasının ardından ilk adım atıldı. İşte detaylar;