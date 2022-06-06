Son dakika ekonomi haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında yaptığı konuşmada ekonomi ve piyasalarla ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan faiz arttırım beklentisine dair söylentilere karşılık olarak "Kimse bu iktidardan faiz arttırmasını beklemesin" dedi ve daha da düşürülerek istihdam, ihracat ve yatırımın önünün açılacağını belirtti.
İşte Başkan Erdoğan'ın enflasyon ve faiz konusundaki açıklamalarından öne çıkanlar;
Türkiye'nin geldiği yol özellikle bunu yol ayrımı kabul edecek olursak ekonomi programı olmuştur. Bizim programımızın esasını hattı müdafha yoktur sathı müdafaa vardır oluşturuyor. Enflasyon bir sorundur ama Türkiye'deki sorunların asıl sebebi tek başına bu başlık değildir. Eğer öyle olsaydı geçmişteki ekonomi programları ile bu sorun çözülmüş olurdu.
EZBERLERİN BOZULMASI GEREKİYOR
Dünya genelinde 136 ülkenin Merkez Bankası enflasyon oranının altında faiz uyguluyor. Ülkemizde teknik olarak bir enflasyon değil, hayat pahalılığı vardır. Uluslararası kuruluş başkanları bile açıkça faiz ve enflasyonla ilgili ezberlerin bozulması gerektiğini söylüyor. Tıpkı kamu borçları gibi vatandaşlarımızın borçları da diğer ülkelerle karşılaştırıldığında çok düşük seviyelerde.
SON DAKİKA | BAŞKAN ERDOĞAN: FAİZİ ARTIRMAYACAĞIZ
Bizde talep kaynaklı bir fiyat artışı yok. Üretimde de bir sıkıntıyla karşı karşıya değiliz. Vatandaşlarımızın bir kısmı hala yatırımlarını döviz cinsinden yapmakta ısrar ediyor. Ülkemize döviz girişini sağlayacak yeni yöntemler geliştiriyoruz. Kimse bizden şunu beklemesin, bu iktidar faizi artıracaktır. Biz faizi düşürmeye devam edeceğiz.
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Fiyatları artan ürünlerin tedarikini artırarak stokçuların oyununu bozacağız.
Aslında yanı başımızda bir savaş patlak vermeseydi, bu düzelmeleri insanlarımız salgın sonrası görmeye başlayacaktı. Ücretlilerin gelir kaybını gidererek insanlarımızın üzerine kalıcı yükler binmesini engelleyeceğiz. Önümüzdeki yılın ilk aylarından itibaren vatandaşlarımız attığımız adımların sonuçlarını görecek. Bir yandan fiyat artışlarını durduracak, bir yandan milletimizin gelir kaybını azaltacak çalışmaları yapıyoruz.