Son dakika ekonomi haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında yaptığı konuşmada ekonomi ve piyasalarla ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan faiz arttırım beklentisine dair söylentilere karşılık olarak "Kimse bu iktidardan faiz arttırmasını beklemesin" dedi ve daha da düşürülerek istihdam, ihracat ve yatırımın önünün açılacağını belirtti.

İşte Başkan Erdoğan'ın enflasyon ve faiz konusundaki açıklamalarından öne çıkanlar;