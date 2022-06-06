Son dakika| Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 11 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada: "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 11 PKK/YPG'li terörist , Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." ifadelerine yer verildi.