Haberler Gündem Haberleri Son dakika| Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 6.6.2022 16:54 Son Güncelleme: 6.6.2022 16:54

Son dakika| Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika| Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 11 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haber... Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 11 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada: "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 11 PKK/YPG'li terörist , Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." ifadelerine yer verildi.

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Son dakika| Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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