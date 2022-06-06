Son dakika| Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 11 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada: "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 11 PKK/YPG'li terörist , Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." ifadelerine yer verildi.
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 11 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek. pic.twitter.com/Ejp16WJRGp— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 6, 2022