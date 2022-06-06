SON DAKİKA: Kabine Toplantısı 3600 ek gösterge gündemi ile toplandı! 5 milyon memur ve memur emeklisine müjde! Başkan Erdoğan açıklayacak...

3600 ek gösterge düzenlemesinin ayrıntıları Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulacak. 5 milyon kişiyi doğrudan ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi gündemi ile toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı. Toplantıya, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderlik ediyor. Bakanlar, kendi alanlarındaki düzenlemeler ve çalışmalar ile ilgili raporlarını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuyor. 3600 ek gösterge dışında asgari ücrete temmuz zammı ve Suriye'ye yapılması muhtemel 5'inci harekat da masada... Gözler Kritik Kabine Toplantısından çıkacak kararlara ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına çevrildi. Erdoğan, 3600 ek gösterge ana gündemi ile toplanan Bakanlar Kurulu sonrası ulusa seslenecek. İşte Kabine Toplantısı ve 3600 ek gösterge ile ilgili son dakika haberinin detayları...
SON DAKİKA KABİNE TOPLANTISI BAŞLADI! 3600 EK GÖSTERGE KONUŞULUYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Kritik Kabine Toplantısında ana gündem maddesi: 3600 ek gösterge... 5 milyon memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu. Kabine Toplantısında son hali görüşülecek olan 3600 ek gösterge düzenlemesini Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyuracak.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI HEYECAN YARATTI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nı işaret ettiği AK Parti Kızılcahamam toplantısında 3600 ek gösterge ile ilgili heyecanlandıran ifadeler kullandı. Erdoğan, 3600 ek gösterge çalışmasının tamamlandığını ifade etti, şunları söyledi:
Çalışan ve emekli memurlarımız ile ilgili 3600 ek gösterge ile bilinen çalışmayı tamamladık ve meclis aşamasına getirdik. Yarınki kabine toplantısı ardından yapacağımız millete sesleniş konuşmamızda bu hazırlığı detaylarıyla anlatacağım. Sadece 4 meslek grubunu değil, 5 milyonu aşkın memurumuzun, emeklilerimizin tamamını ilgilendiren bir formülle bu sorunu çözdüğümüzün müjdesini paylaşmak istiyorum.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAYACAĞI 3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ MERAKLA BEKLENİYOR
Memur ve memur emeklisinin gelirini olumlu yönde doğrudan etkileyecek olan 3600 ek gösterge düzenlemesinin nasıl olacağı merakla bekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 3600 ek gösterge kapsamının geniş şekilde ele alındığını ifade etmesi ile bu akşam açıklanacak düzenleme için heyecan giderek arttı.
3600 EK GÖSTERGE DIŞINDA SURİYE'YE OPERASYON DA MASADA
Bakanlar Kurulu, kritik Kabine Toplantısında Suriye'ye operasyonu da masaya yatıracak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'ye harekatın kaçınılmaz olduğunu ifade etmiş, ilk hedef olarak da Münbiç ve Tel Rıfat'ı göstermişti. TSK son hazırlıklarını tamamlarken, Suriye Milli Ordusu da gelecek operasyon emrini bekliyor.
Suriye'deki son durum ve TSK'nın harekat hazırlıkları da bugün Kabine Toplantısında masaya yatırılacak ve alınacak kararlar kamuoyuna duyurulacak.
ENFLASYON İLE MÜCADELE, FIRSATÇILIK VE FAHİŞ FİYATLAR ELE ALINACAK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Kabine'de ele alınacak konular arasında küresel enflasyon, fırsatçılık ve fahiş fiyatlar da yer alacak. Enflasyonla mücadele için atılacak adımların yanı sıra fahiş fiyatlar ve fırsatçılarla ilgili izlenecek yol haritası da değerlendirilecek.
ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ ZAMMI KABİNE TOPLANTISINDA GÜNDEME GELEBİLİR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete temmuz zammı için sinyali vermişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'da yaptığı konuşmada, "Ücretliler dahil herkesin gelirini artıracak düzenlemeler hazırlıyoruz." demişti. Asgari ücrete temmuz zammının da bugün gündeme gelebileceği, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları arasında asgari ücret zammına ilişkin yeni ifadelerin de yer alabileceği belirtiliyor.
İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİKLERİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik tutumu nedeniyle NATO üyeliklerini veto edeceklerini açıklamıştı. İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütlerine mesafe koyamaması nedeniyle bu durumun devam etmesi bekleniyor. Bu konudaki son gelişmeler de Kabine Toplantısında ele alınacak.