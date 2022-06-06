SON DAKİKA: Kabine Toplantısı 3600 ek gösterge gündemi ile toplandı! 5 milyon memur ve memur emeklisine müjde! Başkan Erdoğan açıklayacak...

3600 EK GÖSTERGE DIŞINDA SURİYE'YE OPERASYON DA MASADA

Bakanlar Kurulu, kritik Kabine Toplantısında Suriye'ye operasyonu da masaya yatıracak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'ye harekatın kaçınılmaz olduğunu ifade etmiş, ilk hedef olarak da Münbiç ve Tel Rıfat'ı göstermişti. TSK son hazırlıklarını tamamlarken, Suriye Milli Ordusu da gelecek operasyon emrini bekliyor.

Suriye'deki son durum ve TSK'nın harekat hazırlıkları da bugün Kabine Toplantısında masaya yatırılacak ve alınacak kararlar kamuoyuna duyurulacak.