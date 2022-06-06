SON DAKİKA: Türkiye’nin operasyonu öncesi terör örgütü PKK/YPG kirli planı devreye soktu

Türkiye'nin, güvenli bölgeleri oluşturmak için bu iki ilçedeki terör hedeflerine operasyon yapacağını açıklamasının ardından terör örgütü YPG/PKK, sivilleri canlı kalkan olarak kullanmak için Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği Tel Rıfat, Menbiç ve çevre köylerdeki yerleşim yerlerinde tüneller kazıp silah saklamaya başladı. PKK/YPG bölgede yaptığı tünel, hendek ve siper gibi tahkimatlarda bölge halkını ve elindeki tutukluları zorla çalıştırıyor. Terör örgütü Afrin'de hazırladığı ve kilometrelerce uzunluğu bulan tünellerde de mahkum ve bölge halkını zorla çalıştırmıştı.