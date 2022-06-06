Vali Yerlikaya: Hızlı trenle 1 milyon 117 bin 317 yolcu geldi

Yerlikaya, İstanbul'a gelen yolcu sayısının 1 milyon 117 bin 317, giden yolcu sayısının ise 1 milyon 110 bin 818 olduğunu açıkladı. Vali Yerlikaya, 'hızlı ve güvenli' ulaşım aracı olarak treni kullanan İstanbullular'a teşekkür etti.