Bakan Karaismailoğlu’dan Kılıçdaroğlu’na YİD cevabı: Bu yalanları söylemekten bıkmadı

Ankara'dan geldiği İstanbul Havalimanı'nda gazetecilerle bir araya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, son iki yıldır devam eden salgın döneminde bütün sektörlerde olduğu gibi havacılık sektöründe önemli sıkıntılar yaşandığını ifade ederek, bu yıl itibari ile salgının etkilerinin ortadan kalkacağını söyledi.

2053'TE HEDEF 344 MİLYON YOLCU

Bu yılın mayıs ayında havayoluyla yapılan yolculukların salgın öncesini ifade eden 2019 yılının yüzde 95'in ulaşıldığını kaydeden Karaismailoğlu "2019 yılını 210 milyon yolcu ile kapatmıştık. Bu yılı da 200 milyona yakın yolcu ile kapatmayı hedefliyoruz. 2023 yılında da 2019 yılının üzerine çıkarak 214 milyon yolcu ile kapatmayı planlıyoruz. 2053 Ulaşım ve Lojistik Master Planı çerçevesinde bizim 2035 yılında 232 milyon yolcuya, yaptığımız yatırımlar ve başarılı havacılık politikalarımız sayesinde 2053'e geldiğimizde de 344 milyon yolcuya ulaşmış olacağız"dedi

VATANDAŞIMIZ İLGİ GÖSTERİYOR

Bu yıl hizmete giren Tokat ve Rize-Artvin Havalimanlarında gerçekleşen istatistikleri paylaşan Karaismailoğlu "Tokat Havalimanı'nı 2.5 ayda toplam 377 uçuşla 21 bin 505 vatandaşımızı kullandı. Rize Artvin 3 hafta oldu açılalı. Toplam 305 uçuşla 34 bin 160 vatandaşımız havalimanını kullanmış oldu. Daha havalimanlarının ilk günleri olmasına rağmen vatandaşımız ilgi gösteriyor. Önümüzdeki günlerde artarak devam edecek. Bu yıl sonu itibari ile Çukurova Havalimanı'nı hizmete almak için hummalı bir çalışma var"diye konuştu.

YATIRIMLARIN YÜZDE 20'Sİ YİD

Yaptıkları yatırmaların yaklaşık yüzde 20'sini Yap İşlet Devlet (YİD) modeli ile yaparak ilave finans modelleri üreterek yatırmaları hızlandırdıklarının altını çizen Karaismailoğlu "Projelerimizin yaklaşık yüzde 20'sini YİD finansman modeliyle yaparak, ilave bütçeler çıkartarak kısa sürede bu projeleri bitiriyoruz. Geri kalan yüzde 80'i biz kamu bütçesinden yani klasik ihale yönteminden yaparak bitiriyoruz. Bir tarafta İstanbul Havalimanı'nı yaparken bir taraftan da Rize-Artvin Havalimanı'nı bitirebiliyoruz. O yüzden ülkemizin dört bir tarafındaki projeler aynı hızla bitebiliyor. Bu da uzun soluklu master plan ve çalışma sonucunda çıkıyor"dedi.

BU PROJELER TÜRKİYE'YE YÜZ YILAR BOYU HİZMET EDECEK

Karaismailoğlu şöyle devam etti:

"Çanakkale Köprüsü gibi dünya ölçeğinde en büyük, en teknolojik köprülerden birini 4 yıl gibi kısa sürede 2.5 milyar Euro'luk projeyi vatandaşımıza kazandırıyoruz. Yine dünyanın en önemli havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı 10 Milyar Euro' luk yatırım. Devletin kasasından bir kuruş çıkmadan yapılıp vatandaşımızın hizmetine giriyor. 120 milyon yolcu kapasiteli bir havalimanın ülkemize kazandırdık. Yapım sırasında devletten bir kuruş çıkmadan 10 milyar Euro' luk yatırım yaptık ve 26 Milyar Euro da işletme süresince devlet buradan kira geliri alacak. Direk bir nakit akışı sağlayacağız. Bu projeler Türkiye'nin yüz yıllar boyunca hizmet edecek kıymetli projeleri. Yine aynı şekilde Antalya Havalimanı 765 milyon Euro'luk bir yatırım devletin kasasından bir kuruş çıkmadan yaptıracağız. Bunun üzerine yatırım miktarını yükleniciye ödettiriyoruz ve işletme süresi boyunca da tam 8.5 milyar Euro'luk bir geliri de devletimize direk gelir akışı olarak yansıtacağız. YİD projelerini ne kadar başarılı uyguladığımızı gösteren iki tane basit örnektir. İkisini topladığımızda tam 30 Milyar Euro'nun üzerinde devletimize nakit gelir akışı sağlayan projeler"

KILIÇDAROĞLU'DA YİD CEVABI: BU YALANLARI SÖYLEMEKTEN BIKMADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu' nun YİP projelerine yönelik yaptığı eleştirilere de cevap veren Karaismailoğlu "YİD projelerinde esas olan proje maiyetidir. Bu yapım maliyeti üzerine gelen kamulaştırma, finans, işletme, bakım-onarım ve yenileme maliyetleri olarak maliyet çıkarılır. Bu maliyetin de işletme süresi boyunca geri iadesi için finansal modeldir. Bugün Sayın Kılıçdaroğlu grup toplantısını yaptı. Her zamanki maalesef üzülerek izlediğimiz yalanlarının, hezeyanlarının tekrarlanması şeklindedir. Biz bunları onlarca kez yalanladık ama onlar bu yalanları söylemekten bıkmadı. Biz de onları yalanlamaktan bıkmayacağız. Bu projeler halkımızın hayatını kolaylaştıran, ülkemizin ekonomisine, istihdamına, üretimine, turizmine oldukça fazla katkılar yapan çok kıymetli projelerdir. Bunların hepsinin hesap kitabı yapılmıştır ve bu projeler tamamen kamuya açık olan ihalelerdir, bir yarışma sonucu kazanılmış olan ihalelerdir. "Bir tarafta 17 yılda bitmemiş Bolu Dağı Tüneli gibi basit bir proje, bir tarafa da dünyanın en teknolojik bir köprüsü ve 2,5 milyar Euro'luk bir proje. Devletin kasasından bir kuruş çıkmadan biten bir proje. Aynı şekilde İstanbul Havalimanı. Bu kadar kıymetli işler, dünyanın taktir ettiği işler ama maalesef kötü siyasetlerine alet etmek için yalan yanlış rakamlarla, uydurma rakamlarla karalanmaya çalışılan bu kadar kıymetli işler. Biz yaptığımız işlerin arkasındayız, çok başarılı işlerdir. Bunları yapmaya, işletmeye ve bu sürekliliği sağlamaya devam edeceğiz"dedi.

ATATÜRK HAVALİMANI TARTIŞMALARI..

Atatürk Havalimanı tartışmalarında değinen bakan Karaismailoğlu "Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı bunlar ülkemizin iki tane kıymetli projesi. İstanbul Havalimanı dünya üzerindeki en büyük transfer merkezi ve en modern ve kaliteli havalimanlarından bir tanesi. Şu anki yolcu kapasitesi 120 milyon. Buradaki ilave yatırımlarla birlikte 200 milyon yolcuya kadar çıkacak bir kapasite var burada. Bu kadar kapasitesi yüksek kaliteli bir havalimanı varken, hemen yanı başındaki havalimanını çalıştırmanın bir anlamı var mı? Bunu söyleyenlere Allah akıl fikir versin. Atatürk Havalimanı gibi muhteşem bir arazi de Millet Bahçesi olarak da yine İstanbullulara hizmet edecek. Onlara nefes aldıracak bir proje olarak değerlendiren devlet aklı var. Bunu alkışlamaktan başka bir şey olamaz" diye konuştu