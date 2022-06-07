Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, NATO Genel Sekreteri Kabine Direktörü ile görüştü

"TÜRKİYE'YE YÖNELİK TEHDİTLER TÜM İTTİFAKI İLGİLENDİRİYOR"



NATO'nun kolektif güvenlik konsepti bağlamında Türkiye'ye yönelik tehditlerin tüm ittifaka yönelik tehditler olduğu belirtildi. Ayırım yapmaksızın terörün her türüne karşı tavizsiz bir tutum sergilenmesi gerektiği vurgulandı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in çabalarının Türkiye tarafından takdirle karşılandığı muhataplara aktarıldı. Ukrayna savaşının küresel etkilerinin devam ettiği bir dönemde ittifakın öneminin bir kez daha ortaya çıktığına değinildi. Savaşın sona erdirilmesi ve gıda güvenliği konusunda atılan adımlar değerlendirildi.