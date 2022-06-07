Elif Şafak’a intihal (aşırma) davası

İLK DURUŞMA YAPILDI

İstanbul Anadolu Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde davanın ön inceleme duruşması yapıldı. Duruşmada davacı Mine Kırıkkanat'ın avukatı, "Tecavüz halen devam ettiğinden zamanaşımı itirazı yerinde değildir. Bu nedenle bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verilmesini talep ediyoruz. Mahkeme aksi kanaatte ise arabuluculuk işlemini yapmamız için tarafımıza süre verilsin. Ayrıca uzman görüşü sunmak için de tarafımıza süre verilsin" dedi.

Davalı Elif Şafak'ın avukatı ise "Biz zamanaşımı itirazımızın yanı sıra hakkın kötüye kullanılması nedeniyle de itirazda bulunduk" diyerek davanın reddi istemini tekrarladı.

Elif Şafak'ın kitabını basan yayınevinin avukatı ise şirket unvanının değiştiğini belirterek, yayınevine husumet yöneltilemeyeceğini savundu.

Duruşma ekim ayına ertelendi.