İletişim Başkanı Altun: Finlandiya ve İsveç’in üyelik başvurularına dair çekincelerimiz sürüyor





'TÜRKİYE SOMUT ADIMLAR BEKLİYOR'

Altun, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik sürecini değerlendirerek "Terör örgütleri konusunda yeterince kararlı bir pozisyon almamış ülkelerin üyeliğine olumlu yaklaşmamız düşünülemez. Terörle mücadele konusunda net bir pozisyon almamış ülkelerin ittifaka kabulü, NATO'nun geleceği için de bir tehdit oluşturacaktır. Finlandiya ve İsveç'in üyelik başvurularına dair çekincelerimiz halen sürüyor. Ülkemiz, Finlandiya ve İsveç'ten NATO'nun kolektif güvenlik prensibi çerçevesinde somut adımlar, somut garantiler bekliyor. Bu adımlar, teröre verilen siyasi desteğin son bulması, terörün finansman kaynağının kurutulması, PKK/PYD'ye silah desteğinin sonlandırılması ve ülkemize yönelik ambargo ve yaptırımların kaldırılmasıdır" diye konuştu.



'TÜRKİYE'NİN TAVRINDA BİR DEĞİŞİKLİK OLMAYACAKTIR'

Altun, Türkiye'ye yönelik yapılan eleştirilerin anlamsız olduğunu söyleyerek, "Bugünlerde bazı aday ülkelerin sergilediği tamamıyla konjonktürel ve son dakikacı üyelik çabalarına bakışımız da hem ulusal güvenliğimiz hem de örgütün geleceği açısından ilkesel bir tutumdur. Türkiye gibi güvenilir bir müttefiki, bu gibi aday ülkelerin NATO ile ilişkisi bağlamında eleştirmeye kalkanlar tam bir akıl tutulması yaşamaktadır" dedi.

NATO'ya üyeliğin bir hak değil, ayrıcalık olduğunu ve bu ayrıcalığın elde edilmesi için bazı gerekliliklerin karşılanması gerektiğini belirten Altun, "Bunlar hayata geçmediği sürece de Türkiye'nin bu konudaki tavrında bir değişiklik olmayacaktır. Ben bir kez daha, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelikleri konusunda salt ülkemizi değil tüm ittifakın da güvenliğini ilgilendiren bir duruş sergilediğimizi belirtmek istiyorum. NATO'nun genişleme perspektifinin böylece daha gerçekçi bir çerçevede gerçekleşeceğine inanıyorum" diye konuştu.

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