İletişim Başkanı Altun: Finlandiya ve İsveç’in üyelik başvurularına dair çekincelerimiz sürüyor

'TERÖRE KARŞI ORTAK MÜCADELE YÜRÜTÜLMELİ'

NATO'nun, ortak düşmanları belirlemeye odaklanması gerektiğini vurgulayan Altun, "İttifak bünyesinde güvenliğin bölünmezliğinin önemi net bir şekilde idrak edilmelidir. Bu doğrultuda, mutlak surette, teröre karşı ortak bir mücadele yürütülmelidir. Ancak; ne yazık ki NATO üyesi bazı ülkelerin, Türkiye'nin terörle haklı mücadelesinde farklı pozisyonlara sahip olduğunu görebiliyoruz. Diğer üyelere yönelen güvenlik tehditlerine karşı gösterilen hassasiyetin, maalesef söz konusu Türkiye olunca görmezden gelindiğini müşahede ediyoruz. Bu yaklaşım, müttefiklik ruhuna aykırı olduğu gibi, hem ittifaka hem de üye ülkelerin dayanışma ruhuna zarar vermektedir" diye konuştu.



'DAYANIŞMAYI ZAYIFLATACAK ADIMLAR ATILIYOR'

Altun, Türkiye'nin küresel terörizme karşı en aktif mücadele veren ülkelerden biri olduğunu aktararak, "Ülkemiz, ittifakın güney sınırında IŞİD'e karşı mücadele etmiş, yine bölgede istikrarı derinden sarsan PKK/YPG terör örgütüne karşı yürüttüğü mücadeleyle de bölgesel ve küresel istikrarın sağlanması ve korunmasında önemli katkılar sağlamıştır, sağlamaktadır. Biz, üye ülkelere yönelen güvenlik tehditlerine karşı gösterdiğimiz hassasiyeti, müttefiklerimizden de görmek istiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Londra merkezli The Economist dergisi için kaleme aldığı makaleyi hatırlatan Altun, şöyle konuştu:

"Bu beklentimizi, Sayın Cumhurbaşkanımız makalede şu sözleriyle ifade etmiştir; 'Türkiye'nin NATO için önemi yalnızca karışıklık dönemlerinde değil; Türkiye'nin büyük askeri, siyasi ve jeopolitik gücüne saygı duyularak, her dönemde hatırlanmalıdır. Ortaklarımız Türkiye'nin, NATO'nun kolektif güvenlik misyonuna sunduğu katkıyı her zaman takdir etseler de kendi güvenlikleri tehdit altında olmadığı zamanlarda bu katkıyı çabucak unutmuştur.' Gerçekten de bugün bazı üye devletlerin müttefikler arasındaki dayanışmayı zayıflatacak adımlar attığını üzülerek görüyoruz. PKK'nın ve FETÖ'nün hem Avrupa hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde varlığını sürdürmesi ve bunlara müsamaha gösterilmesi, NATO'nun müşterek savunma ruhuna zarar veriyor. Yine PKK terör örgütünün Suriye kolu olan PYD'ye yapılan yardımlar da müttefikler arası dayanışmaya ters düşüyor, Türkiye'nin birincil güvenlik çıkarlarını zedeliyor."