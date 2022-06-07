Irkçı söylemler ile kapıya dayanan şahıslar Bağcılar’da Suriyeli Sherifi El Ahmed’i öldürdü!

Sosyal medyadaki ırkçı söylemlerden etkilenenler can almaya devam ediyor. Suriyeli işçilerin kaldığı evi basan 3 kişi, bir gencin ölümüne sebep oldu.

Olay, 6 Haziran 2022 günü saat: 05.50 sıralarında Bağcılar ilçesi Demirkapı mahallesinde meydana geldi.

Suriyeli işçiler Sherifi EL AHMED, Mohammad EL AHMED, Yusuf NASIF ve Mohammad EL AHMED'in kaldıkları ikamete gece geç saatlerde gelen 3 kişi, ikametin camlarına ve kapılarına vurup, küfür etti. Suriyeli işçilerin ikametten dışarı çıkmalarını isteyen şahıslar, daha sonra ikametin önünden ayrıldı.

Bir süre sonra tekrar evin önüne gelen şahıslar, camlara vurdu. Bu sırada 2000 doğumlu Suriyeli tekstil işçisi Sherifi EL AHMED dışarı çıktı. Şahıslardan biri EL AHMED'i tabanca ile başından vurarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan Suriyeli genç, kurtarılmadı.

Kimlikleri tespit edilen M. B. Ö., Y. A., A. Y. yakalanmasına yönelik polis ekiplerin çalışmalar sürüyor.