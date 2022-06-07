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Giriş Tarihi: 7.6.2022 14:06 Son Güncelleme: 7.6.2022 14:21

İstanbul'da korkunç olay! İETT otobüsü yol üstünde arızalandı... Yardıma giden ekipteki adamı ezdi

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İstanbul’da korkunç olay! İETT otobüsü yol üstünde arızalandı... Yardıma giden ekipteki adamı ezdi

Beykoz’dan Üsküdar’a ilerleyen körüklü İETT otobüsü yol üstünde arızalandı. İmdada gelen teknik ekip içerisinde bulunan Erdoğan Bulut, otobüsün altında kaldı. Bulut hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Beykoz'dan Üsküdar'a ilerleyen körüklü İETT otobüsü yol üstünde arızalandı. Arızalanan otobüsü tamir etmek için gelen teknik ekip içinde yer alan Erdoğan Bulut (45) otobüsün altında kaldı. Salı günü sabah saatlerinde Beykoz'dan Üsküdar'a doğru ilerleyen körüklü İETT otobüsü arızalandı. Arızayı gidermek için İETT'nin tamir ekibi geldi. Ekip içine yer alan Erdoğan Bulut isimli vatandaş otobüsün altına girdi.

Hava kaçıran körük sisteminde hava boşalınca otobüs Bulut'un üzerine düştü. Arıza nedeniyle otobüsten inen vatandaşlar otobüsü kaldırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Ağır yaralanan Erdoğan Bulut Beykoz Devlet Hastanesi Acil Servisi'ine kaldırıldı. Erdoğan Bulut'un hayati tehlikesi devam ettiği öğrenildi.

OTOBÜS ŞOFÖRÜNDEN ÇİRKİN HAREKET

İETT'ye bağlı sefer yapan Çekmeköy-Kadıköy seferini yapan 14 ŞB hat numaralı otobüsün şoförü ise kendisini görüntüleyen vatandaşa çirkin bir harekette bulundu. Orta parmağını gösteren otobüs şoförüne yönelik tepki yağdı.

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İstanbul'da korkunç olay! İETT otobüsü yol üstünde arızalandı... Yardıma giden ekipteki adamı ezdi
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