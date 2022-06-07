İstanbul’da korkunç olay! İETT otobüsü yol üstünde arızalandı... Yardıma giden ekipteki adamı ezdi

OTOBÜS ŞOFÖRÜNDEN ÇİRKİN HAREKET

İETT'ye bağlı sefer yapan Çekmeköy-Kadıköy seferini yapan 14 ŞB hat numaralı otobüsün şoförü ise kendisini görüntüleyen vatandaşa çirkin bir harekette bulundu. Orta parmağını gösteren otobüs şoförüne yönelik tepki yağdı.