Kritik zirve: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov bugün Türkiye’de! 4 dosya masada

Son dakika haberi: Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın başlamasından bu yana ateşkes için kritik adımlar atan Türkiye, dünyada başlaması muhtemel gıda krizinin önüne geçmek için de kilit rol oynuyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Karadeniz'de güvenli koridor oluşturulması için bugün Ankara'da olması bekleniyor, ancak görüşmeler yarın yapılacak.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, taraflar çekincelerin giderilmesi halinde Ukrayna limanlarında gemi trafiğinin koordineli şekilde yapılmasına sıcak bakıyor. Dünyanın yakından izleyeceği görüşme için talebin Lavrov'dan gelmesi de bu durumu destekliyor.