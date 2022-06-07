Kuyumcu vurgununda yakalananların sayısı 4’e yükseldi

Diyarbakır'da müşterilerinin güvenini kazanıp emanet olarak yüklü miktarda altın, döviz ve Türk Lirasını alarak kayıplara karışan Kuyumculara yönelik Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kapsamlı çalışmaları neticesinde Bağlar ve Kayapınar ilçelerinde faaliyet gösteren 3 adet kuyumcu iş yerini işleten 8 şüphelinin, 138 vatandaşı toplamda 20 milyon 80 bin TL maddi kayba uğratarak kaçtıklarını tespit etmiş, şüphelilerden E.G. ve Ö.G. 2 Haziran günü Ankara'da yakalanmıştı.



İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonda yakalanan E.G. ve Ö.G'nin Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandığı öğrenildi. Devam eden çalışmalarda dolandırıcılığı organize eden ve şirket başkanı olan N.G.'nin Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, diğer şüpheli A.G.'nin ise Mersin'in Tarsus ilçesinde olduğunu belirleyen ekipler şüphelileri eş zamanlı yapılan operasyonla yakaladı. Yakalanan 2 kişi ifade işlemleri için Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Alınan bilgilere göre soruşturmanın geniş kapsamlı olarak yürütüldüğü diğer şüphelilerinin de yakalanmasının an meselesi olduğu öğrenildi.