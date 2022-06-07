CHP’li belediyedeki skandalda yeni gelişme: Kuzenler savaşı büyüyor!

FİRMA ZARAR BİLE ETMİŞ

Kuzeni Özgür Erbil'den "malum kişi" olarak bahseden ve kuzeninin yalan söylediğini ileri süren Başkan Öz, "İddialarda adı geçen firmadan ev alındı gibi gösterilmesi doğru değildir. Firma belirlenen yaklaşık maliyet hesaplarının altında bir iş yapmıştır. Kamunun menfaati korunmuştur. Adı geçen şahıs tamamıyla yalan söylemiştir. Şahsi harcamalarım için belediyeden bir kuruş fatura kesilmemiştir" dedi.

"BENİ TEHDİT ETTİ"

"Özgür Erbil'in saçma sapan iddiaları yüzünden çalışanlarımla birlikte gözaltına alındık" diyen Başkan Öz, "Malum kişiye ihale vermeyince, işleri bitirdi gibi göstermeyince elindeki belgelerle benden 1 milyon TL talep etti. Başka alacaklarını alamayınca, kestiği hatır çeklerini tahsil edemeyince iflasın eşiğine geldi. Onun istediği kişiye ihale verseydim bunlar olmazdı. Malum kişi yeni aldığı iş karşılığı 3 gün önce aldığı 1 milyon TL değerindeki teknesini Küçükkuyu limana çekmiştir" dedi.