Memur ve emeklinin yüzünü güldüren artış

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Külliye'de 2.5 saat süren kabine toplantısının ardından millete seslendi. Milyonların merakla beklediği 3600 ek gösterge çalışmasıyla ilgili müjdeleri tek tek sıralayan Erdoğan, toplantıda ele alınan diğer konularla ilgili de açıklamalarda bulundu:Memurların ek gösterge düzenlemesiyle ilgili çalışmayı tamamladık ve Meclis'in takdirine sunacak safhaya getirdik. Bu konu ilk gündeme geldiğinde öğretmenlere, polislere, sağlık çalışanlarına ve din görevlilerine ek göstergelerini 3 bin 600'e çıkarma sözü vermiştik. Ancak sadece bu kesimler için yapılacak bir ek gösterge artışının, memurlar arasında adaletsizliğe yol açacağını ve hiyerarşik dengeyi de bozacağını gördük.Bunun için şartlarımızı zorlama pahasına kamu çalışanları lehine bir fedakârlıkta bulunarak, tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık bir yükseltmeye gitmeyi kararlaştırdık. Yardımcı hizmetler sınıfındakiler de dahil, ülkemizdeki 5.3 milyon kamu görevlimizin tamamı, önümüzdeki yılbaşından itibaren bu düzenlemeden yararlanacaktır. Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte birinci dereceye gelmiş olma şartıyla söz verdiğimiz tüm meslek gruplarındaki hak sahipleri hemen 3 bin 600 ek göstergeye yükseltilecektir. Bunun yanında genel müdür yardımcılarının ek göstergeleri 3 bin 600'den 4 bin 400'e, şube müdürü ve ilçe müdürü seviyesindeki yöneticilerin ek göstergeleri de 2 bin 200'den 3 bine çıkarılacaktır.Ek gösterge düzenlemesi, memurlarımızın mevcut maaşlarında küçük de olsa bir artış sağlamasının ötesinde asıl emekli ikramiyeleri ve emekli maaşlarında ciddi kazanımlar getiriyor. Somut örnek verecek olursak, ek göstergesi 3600'e çıkan 30 yıllık hizmeti bulunan bir memurun emekli aylığı 1234 lira ile 1391 lira arasında, emekli ikramiyesi ise 44 bin 500 lira ile 50 bin 150 lira arasında artacaktır.Mevcut maaşlara göre hesaplanan bu tutarlar, düzenlemenin yürürlüğe gireceği yılbaşındaki rakamlara göre çok daha yüksek seviyelerde gerçekleşecektir. Yapılan artışlar elbette halen emekli olan kamu görevlilerinin maaşlarına da yansıtılacaktır.Mülki idari amirleri başta olmak üzere yaptıkları iş ile özlük hakları arasındaki makas açılan kamu görevlileriyle ilgili iyileştirici bir düzenlemeyi de bu kapsamda gerçekleştirecğiz. Ek gösterge düzenlemesinin memurlara, ülkeye ve millete hayırlı olmasını diliyorum.Sosyal yardımlar konusunda da müjde veren Başkan Erdoğan, şöyle konuştu:Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz yaklaşık 98 milyar liralık sosyal yardımla ihtiyaç duyan her vatandaşımızın yanında olmuştuk. Bu yıl sosyal yardım bütçemizi ek programlarla daha da güçlendiriyoruz. Amacımız, gelişen ve büyüyen Türkiye'nin refahının tüm kesimlerle paylaşılmasını sağlamaktır. Bu kapsamda, Türkiye Aile Desteği Programı ile ekonomik olarak dezavantajlı ancak mevcut programlardan yararlanamayan kesimlere yönelik 15 milyar liralık yeni bir paketi daha devreye alıyoruz. Vatandaşlarımız bu yeni pakete, hem elektronik devlet hem de sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları üzerinden haziran ayının üçüncü haftasından itibaren başvurabilecek. Bu çerçevede bir yıl boyunca sürecek ödemelerin ilki Kurban Bayramı öncesi yapılacak. Türkiye Aile Desteği Programı'nın ülkeye ve vatandaşlara hayırlı olmasını dilerim.Gelecek eğitim-öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı anaokullarına veya anasınıflarına çocuklarını kaydettiren aileler için de bir destek programı oluşturduk. Bu program çerçevesinde, son bir yılda sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının yardımlarından faydalanmış olan aileler, herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın çocuklarını okullara kaydettirebilecektir.Enerjide dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik çalışmalar kapsamında enerji verimliliğine büyük önem veriyoruz. Ülkedeki yapı stokunun önemli bir kısmının yalıtımsız olması, konutların ısıtılması ve soğutulmasında gereğinden fazla enerji kullanımına yol açıyor. Yalıtımlı konut sayısını artırmak için yeni bir çalışma başlatacağız. Vatandaşlarımıza binalarının yalıtım çalışmalarında kullanılmak üzere daire başına 50 bin liraya kadar 60 ay vadeli ve 0.99 faiz oranı ile kredi imkânı getiriyoruz. Bu konuda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na büyük bir yük düşüyor. Zira bunu başarmamız lazım.Son dönemde ülkemize ilave kaynak girişi sağlayacak pek çok girişimde bulunduk. Bir kısmı fiilen işliyor, bir kısmıyla görüşme safhasındayız.Toprak Mahsulleri Ofisimizin buğday ve arpa alım fiyatları, çiftçilerimize verdiğimiz destektir. Kamu görevlilerine verdiğimiz sözü tutuyoruz. Temmuz ayındaki enflasyon artışıyla ücretlileri biraz daha rahatlatacağız. Yılbaşında durumu gözden geçirerek herkesin hakkını almasını temin edeceğiz. Hiçbir vatandaşımızın mağduriyetine izin vermeyeceğiz.Geçtiğimiz hafta BM'de ülkemizin uluslararası alandaki resmi adını Turkey'den Türkiye'ye çevirmiş olmamız da işte bu yeni dönemin sembollerinden biridir. Kurum ve kuruluşlarımız, vatandaşlarımız göğüslerini gererek ülkelerinin adını Türkiye olarak ifade edebileceklerdir. Bugün kabine toplantımızda bu kararı da aldık. Nitekim BM'de de bu yazışma gündeme tamamıyla girmiş durumdadır. Düne kadar bize yapamazsınız dedikleri ne varsa hepsini yaptık, yapmayı sürdürüyoruz.Kimse bizden şunu beklemesin, bu iktidar faizi artırmayacaktır, tam aksine biz faizi düşürmeye devam edeceğiz. Gelişmiş ülkelerin hiçbiri bu aşamada faizleri enflasyona göre olması gereken seviyelere yükselterek cari açık verme, dolayısıyla devasa işsizlik sorunlarıyla karşı karşıya gelme riskine girmez, giremez.Ülkemizin asıl ihtiyacı olan yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme esaslı Türkiye ekonomi programımızı uygulamaya başladık .