Giriş Tarihi: 7.6.2022 13:51Son Güncelleme: 7.6.2022 13:52
Son dakika: MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 10 PKK'lı terörist etkisiz
ABONE OL
Son dakika açıklamasında bulunan Milli Savunma Bakanlığı: Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 10 PKK’lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı: Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 10 PKK'lı terörist etkisiz