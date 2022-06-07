SON DAKİKA | PKK’nın suikastçısı MİT operasyonuyla Türkiye’ye getirildi

Son dakika haberi... PKK'nın üst düzey yöneticilerine yönelik nokta operasyonlar gerçekleştiren MİT, bu kez Kobani'de suikastci avına çıktı. MİT mensupları, PKK/PYD'nin suikasticisi Rojda kod adlı Dilbirin Kaçar'ı Suriye'deki operasyonla yakalayarak Türkiye'ye getirdi. 2017 yılında Sincar'da suikastçı eğitimi alan Kaçar'ın Zeytin Dalı Harekatı ve Barış Pınar Harekatı sırasında örgüt bünyesinde "suikastçı" olarak yer aldığı, son olarak Türkiye'nin olası harekatına karşı Kobani bölgesine takviye güç olarak gönderilen timin komutanlığını yaptığı öğrenildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye'de önemli bir operasyon daha gerçekleştirdi. PKK/PYD terör örgütünün üst yönetimine karşı son dönemlerde başarılı operasyona imza atan Teşkilat, bu kez Kobani'de önemli bir ismi sağ olarak yakaladı. PKK/KCK-PYD/YPG mensubu Rojda kod adlı Dilbirin Kaçar, MİT'in Suriye'deki operasyonuyla Türkiye'ye getirildi.