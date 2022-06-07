SON DAKİKA....Karşıyaka sapığı diş teknikeri çıktı

Karşıyaka'da bulunan ortaokulun önüne birçok defa gelen ve cinsel organını çıkartan sapık hem öğrencileri hem de vatandaşları rahatsız etti. İddiaya göre öğrenciler bu durumu gördüklerini defalarca söylese de, ellerinde görüntü olmadığı için kimseyi inandıramadı. Bunun üzerine cep telefonuyla sapığı bekleyen çocuklar, okul önüne gelen ve bir aracın arkasında cinsel organını çıkaran kişiyi görüntülemeyi başardı. Öğrencilerin çektiği görüntüler sosyal medyaya düşerken, olay büyük yankı uyandırdı.

ARACIN PLAKASINDAN BULUNDU

Görüntüleri ihbar kabul eden İzmir polisi harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sapığın kimliğini aracın plakasından yola çıkarak tespit etti. 30 yaşındaki sapık diş teknisyeni Murat Şanlı çıktı. Ekipler tarafından gözaltına alınan Şanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.