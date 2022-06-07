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Giriş Tarihi: 7.6.2022 20:44 Son Güncelleme: 7.6.2022 21:02

SON DAKİKA....Karşıyaka sapığı diş teknikeri çıktı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
SON DAKİKA....Karşıyaka sapığı diş teknikeri çıktı

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde mide bulandıran cinsel taciz görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Karşıyaka'da bir ortaokulun önüne otomobiliyle gelen ve cinsel organını çıkartıp etrafı taciz eden şüpheli 30 yaşındaki diş teknisyeni Murat Şanlı çıktı. Sapığın kimliği aracın plakasından tespit edildi. İzmir polisi tarafından Aliağa’da kovalamaca sonucu gözaltına alınan Şanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karşıyaka'da bulunan ortaokulun önüne birçok defa gelen ve cinsel organını çıkartan sapık hem öğrencileri hem de vatandaşları rahatsız etti. İddiaya göre öğrenciler bu durumu gördüklerini defalarca söylese de, ellerinde görüntü olmadığı için kimseyi inandıramadı. Bunun üzerine cep telefonuyla sapığı bekleyen çocuklar, okul önüne gelen ve bir aracın arkasında cinsel organını çıkaran kişiyi görüntülemeyi başardı. Öğrencilerin çektiği görüntüler sosyal medyaya düşerken, olay büyük yankı uyandırdı.

ARACIN PLAKASINDAN BULUNDU
Görüntüleri ihbar kabul eden İzmir polisi harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sapığın kimliğini aracın plakasından yola çıkarak tespit etti. 30 yaşındaki sapık diş teknisyeni Murat Şanlı çıktı. Ekipler tarafından gözaltına alınan Şanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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SON DAKİKA....Karşıyaka sapığı diş teknikeri çıktı
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