Başkan Erdoğan örnek göstermişti: Türkiye’de ilk niteliğinde proje

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın övgüyle bahsettiği Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde Türkiye'ye örnek uygulamaları hayata geçiriyor. Konya'nın her canlıya şefkat ve merhametle yaklaşan bir şehir olduğunu söyleyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'daki Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nden övgüyle bahseden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Bakımevinin 2 bin 500 hayvan kapasitesine sahip olduğunu kaydeden Başkan Altay, "Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezimizde tam donanımlı hayvan hastanesi, hasta ve yaralı hayvanlar için alttan ısıtmalı bakım odaları, yarı açık gezintili çoklu köpek bakım bölümleri, köpek kulübeleri, kedi evi, yem depoları, idari bina, sosyal tesisler, pet gösteri ve gezinti alanı bulunuyor." diye konuştu.

SAHİPLENİLEN HAYVANLAR DÜZENLİ TAKİP EDİLİYOR

Başkan Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde 5 yıldır yürütülen Gönüllü Hayvan Dostları Projesi kapsamında bugüne kadar merkez dışındaki kırsal mahallelere 6 bin 744 hayvan sahiplendirdiklerini belirterek, "Türkiye'de ilk kez hayata geçirdiğimiz proje ile sokaklarda başıboş yaşayan ve sahiplerince terk edilen köpekleri hayvan barınağımızda rehabilite ettikten sonra doğal ortamda yaşamaları için merkez 3 ilçemiz hariç, 28 ilçemizde gönüllü vatandaşlarımıza sahiplendiriyoruz. Her bir köpek için aylık 250 lira ailelere katkıda bulunuyoruz. Amacımız hayvanlara sıcak bir yuva sağlarken hemşehrilerimize de destek olmak. Sahiplendirilen hayvanların, 'e-pati' programıyla düzenli takibini yapıyoruz. Bir hemşehrimiz en fazla 3 adet köpeği sahiplenebiliyor. " diye konuştu.

YARALI HAYVANLAR "CANBULAN" İLE HAYATA TUTUNUYOR

Başkan Altay, 1 milyon metrekarelik toplam alanıyla Türkiye'nin en büyük ve modern hayvan barınağına sahip olduklarını ifade ederek, "Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezimiz tam donanımlı, cerrahi ameliyatların yapıldığı ve yerden ısıtma sisteminin düşünüldüğü bir merkez. Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla merkezimiz bünyesinde Canbulan ismini verdiğimiz hayvan ambulanslarımız hizmet veriyor. Yaralı veya yardıma muhtaç sokak hayvanlarına acil müdahale hizmetini tam teşekküllü bu hayvan ambulansları ile yapıyoruz. Hayvan dostu şehir Konya olarak bu konuda da örnek olmaya devam edeceğiz." dedi.