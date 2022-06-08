Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu’na Sağlık-Sen’den rapor

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen ziyarette, Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş'a Genel Başkan Yardımcıları Yusuf Dural ve Yasin Barutcu da eşlik etti. Durmuş, sağlıkta şiddet ve tıbbi malpraktis konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yasalaşan kanunun tarihi nitelikte olduğunu söyledi. Durmuş, yapılan bu düzenlemeler için başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı, milletvekilleri ile emeği geçen herkese tüm sağlık çalışanları adına teşekkür ettiklerini belirtti. Sağlık çalışanlarının beklentilerinin karşılanması ve sağlık sisteminin geliştirilmesi için sorunlarının bir an önce çözülmesi gerektiğini vurgulayan Durmuş, çalışanların en önemli sorunlarının başında ücret adaletsizliğinin geldiğini kaydetti.

"YENİ BİR MODELİM UYGULANMASI ELZEMDİR"

Durmuş, mevcut performans sisteminin daha çok çalışana daha çok ücret vermek üzerine kurgulanmış bir sistem olduğunu ifade ederek, "Ancak zaman içerisinde az çalışanın çok, çok çalışanın az ve eşit düzeyde çalışanların eşit ücret alamadığı bir sisteme evrilmiştir. Branşları ve kıdemleri aynı olan ancak farklı hastanelerde çalışan hekimler birbirlerinden 2-3 kat fazla ek ödeme almaktadır. Sağlık çalışanları üstlendiği sorumluluğun ve gösterdiği özverili hizmetin karşılığında insan onuruna yaraşır daha adil bir ücret dağılımını hak etmektedir. Bunun için mevcut performansa dayalı ek ödeme sisteminin revize edilmesi ve palyatif çözümler ortaya konulmasından ziyade günümüz şartlarına uygun ve ihtiyaçları karşılayacak yeni bir modelin uygulanması elzemdir. Hastanelerin gelirlerine bağlı bir ödeme sistemi, adaletsizliğin temel kaynağıdır. Adalet ve hakkaniyetin tesisi için nöbet ücretleri ve döner sermaye ücretleri merkezi bütçeden ödenmelidir" dedi.

"ACİLEN YETERLİ SAYIDA İSTİHDAM YAPILMALI"

OECD ülkelerine göre Türkiye'de sağlık çalışanı istihdamının yetersiz olduğuna dikkat çeken Durmuş, "Ülkemizde bir ebe-hemşire günde ortalama 13 saat çalışmaktadır. Atama bekleyen yeterli insan kaynağımızın varlığı da göz önünde bulundurulacak olursa, çalışanlarımızı ve sağlık sistemini rahatlatmak adına sağlıkta acilen yeterli sayıda istihdam yapılmalıdır. Bu aynı zamanda vatandaşın sağlık hizmetlerine ilişkin memnuniyetini de ciddi oranda artıracaktır" diye konuştu.