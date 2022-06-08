Daimi kadrolu işçilerin toplu iş sözleşmesinde mutlu son

Kağıthane Belediyesi'ndeki daimi kadrolu işçileri ilgilendiren 2 yılık sözleşmeye göre birinci yıl işçilerin ücretlerine yüzde 55 zam yapılırken, ikinci yıl için ise enflasyon oranında zam yapılacak. Kağıthane Belediyesinde düzenlenen imza programına Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Hizmet-iş Sendikası İstanbul 1 Nolu Şube Başkanı Mustafa Canpolat, MİKSEN Genel Sekreteri Zekeriya Sancı ile belediye ve sendika temsilcileri katıldı.

Belediyede çalışan işçileri sevindiren toplu iş sözleşmesini imzalayan Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin sözleşmenin her iki tarafa da hayırlı olması dileğinde bulundu. Sendika temsilcileri de işçilere sunulan maddi ve manevi desteklerden ötürü Başkan Öztekin'e teşekkür etti.