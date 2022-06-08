Dışişleri’nden İran’a başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı İran'da meydana gelen tren kazasıyla ilgili taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

İran'da bugün Tabas-Yezd seferini yapan yolcu treninin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada çok sayıda can kaybı yaşandığını derin üzüntüyle öğrendik. Yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet yakınları başta olmak üzere dost ve komşu İran halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

İran resmi haber ajansı IRNA, İran Demir Yolları, bu sabah yolcu treninin Tabas durağına yakın bir noktada ekskavatörle çarpışması sonucu raydan çıktığını duyurmuştu.

Yezd Acil Durum Teşkilatı, kazada şu ana kadar 21 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralı 47 kişinin de hastaneye kaldırıldığını belirtti.