Diyanet İşleri Başkanı Erbaş 81 ilin müftüsüyle Ayasofya-i Kebir Camii’nde sabah namazı kıldı

Müftülere seslenen Erbaş, "İlinizdeki ulu camilerde, merkezi camilerde Kur'an-ı Kerim, tefsir, hadis-i şerif dersleri yapın. Cemaatimiz az olur, çok olur ama devamlı olması bereketlidir. Gençlerimize ayrı dersler, çocuklarımıza ayrı dersler mutlaka olmalı. Cami derslerine çok önem veriyoruz." dedi.